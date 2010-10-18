Наркоманам предлагают стерилизацию

Американская благотворительная организация предлагает британским наркоманам по 200 фунтов стерлингов (около 320 долларов) в обмен на согласие подвергнуться хирургической операции, которая лишит их способности зачать ребенка.

Как заявила основательница организации Project Prevention Барбара Харрис, это единственный способ не допустить рождения детей с дефектами физического и умственного развития, вызванными употреблением наркотиков во время беременности.

Проект давно существует в США, в Британии Project Prevention пока нашел только одного наркомана, который считает, что он "никогда не должен стать отцом".

Ряд других организаций, работающих с наркозависимыми, критически относятся к идее стерилизации наркоманов, да и сама Харрис соглашается, что ее метод по сути является взяткой.

Беременные наркоманки могут передать наркотическую зависимость плоду, в результате чего ребенок может родиться больным. По оценкам благотворительной организации Addaction, занимающейся лечением наркоманов, в Великобритании около миллиона детей растет в семьях с родителями, употребляющими наркотики.

Барбара Харрис создала свою организацию в 1994 году в Северной Каролине, после того как она усыновила детей женщины, употреблявшей крэк.

"Биологическая мать моих детей явно не брезговала никакими наркотиками и алкоголем – она рожала буквально каждый год в течение восьми лет. Я была возмущена тем, какой вред наркотики нанесли этим детям", - рассказала она в интервью Би-би-си.

В США Харрис заплатила 3500 наркоманам за стерилизацию и теперь решила запустить аналогичный проект в Лондоне, Глазго, Бристоле, Лестере и отдельных районах Уэльса.

Первый доброволец, 38-летний житель Лестера "Джон" (назвать фамилию отказался), взял деньги и согласился сделать вазэктомию. Наркотики он употребляет с 12-летнего возраста. "Я не смогу обеспечивать ребенка, я и себя-то еле-еле обеспечиваю", - объяснил он свое решение.

В Addaction отрицательно отнеслись к появлению Project Prevention на территории Британии. "Этот проект пользуется уязвимостью людей с привычкой к наркотикам и алкоголю в самый тяжелый момент их жизни", - заявил глава Addaction Саймон Антробус.

Комитет по этике Британской медицинской ассоциации не имеет какой-то особой позиции поводу Project Prevention.

"Врачи должны быть уверены, что индивид способен принимать осознанное решение о лечении тогда, когда это необходимо", - сказал представитель организации, добавив, что врачам рекомендуется информировать пациентов об обратимых формах контрацепции.

www.bbc.co.uk