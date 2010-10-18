Как правильно выбрать зубную щетку

Без зубной щетки не проводиться эффективно гигиенические мероприятия. В настоящее время существует множества моделей зубных щеток. Лучше всего использовать зубные щетки с искусственной щетиной, для этого сравним зубные щетки из искусственного волокна и натуральной щетиной.

Эффективность их использования, а следовательно и правильный их выбор зависят от так называемой жесткости щетинок: очень жесткие,жесткие, средней жесткости, мягкие, очень мягкие. Важное значение в конструкции щетки имеет частота кустопасадки. Оптимальное расстояние между кустами считают 2,2-2,5. параллельная форма кустопасадки – наиболее простая и эффективная. щетки с густой кустопасадкой затрудняет их гигиеническое содержание, а также снижает очищающий эффект. Главная функциональная часть зубной щетки – головка.

Поэтому необходимо учитывать размер головки. Для детей длина рабочей части щетки-18-25 мм, ширина-7-9мм, а для взрослых длина 23-30, ширина-7.5-11мм.

Зубная щетка легко загрязняется, поэтому ее нужно содержать в абсолютной чистоте.

После чистки зубов щетку промыть тщательно в проточной воде с мылом.

Поставить в стакан щетиной вверх.

Щетку необходимо менять раз в месяц, так как сама щетка изнашивается, что уменьшает чистящий эффект и ведет к накоплению микроорганизмов- рассадник инфекций. Однако даже тщательное соблюдение гигиены полости рта с использованием лишь зубной щетки не позволяет добиться хорошего очищения от налета боковых поверхностей зубов и межзубных промежутков. Поэтому необходимо использовать и другие средства: зубные нити (флоссы), зубочистки, специальные стоматологические зубные щетки, межзубные стимуляторы, ирригаторы полости рта, ершики.

www.volgostom.ru