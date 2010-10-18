Симптомы пивного алкоголизма

Положительное воздействие пива на организм возможно только при умеренном его употреблении. Однако в скольких кружках содержится полезное количество напитка и где грань, которую не стоит переходить, никто не знает — все очень индивидуально. А пивной алкоголизм — коварная болезнь. Любители пива постепенно приучаются не только к опьяняющему действию алкоголя, но и к успокаивающему нервы седативному свойству напитка. Приятное расслабление хочется повторять снова и снова, поэтому дозы приходится увеличивать. Употребление пива подобно настоящему наркотику становится жизненно необходимым.

Когда начинать бить тревогу

Если человек выпивает больше одного литра пива в день. Часто собирается с друзьями, чтобы расслабиться в компании янтарного напитка.

Раздражается и злится, если не выпьет.

Жалуется на здоровье.

Становится обладателем «пивного животика».

Имеет проблемы с потенцией.

Не может расслабиться, уснуть без допинга-пива.

Просит с утра опохмелиться.

Помоги отвыкнуть

Если кого-то из ваших близких постигла эта беда, вы можете самостоятельно попробовать ему помочь. Вот несколько простых советов.

Не молчи! Для начала попробуйте поговорить с человеком по душам. Подготовьтесь основательно: изучите материалы о возможных заболеваниях при злоупотреблении пивом, найдите рассказы и интервью медиков, примеры последствий пивного алкоголизма (инвалидность, деградация, смерть), можно даже видео из Интернета. Попросите человека, чтобы он выслушал вас, не перебивая. Подчеркните, что вы не против спиртного вообще, а что вас беспокоит количество выпиваемого им каждый день. Это будет не самый приятный разговор, потому что люди не любят признавать свои слабости. Наберитесь терпения и постарайтесь узнать причину, по которой пиво стало его лучшим другом. Если у него какие-то проблемы, предложите свою помощь.

Отвлекай! Постарайтесь занять человека чем-нибудь интересным. Пусть у него не будет времени думать о выпивке. Ходите в кино, театры, музеи. В выходные выбирайтесь на рыбалку, охоту. Организуйте маленькое путешествие в какой-нибудь красивый город. Также можно заняться спортом. Например, вдвоем после работы ходите в спортзал.

Хитри! Если ваш бой-френд приучился поглощать пиво в немереных количествах в компании друзей, постарайтесь сделать так, чтобы он редко виделся с этими любителями янтарного напитка.

Рискни! Попробуйте поставить ультиматум — либо вы, либо она (бутылка). Только не перегните палку. А то все может закончиться не в вашу пользу.

Уговори! Самый надежный способ и вместе с тем самый сложный — это обратиться к специалисту — наркологу или психологу. Конечно, очень трудно убедить человека, что ему нужна помощь врача. Только ваша поддержка и забота могут сподвигнуть его на принятие важного решения.

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