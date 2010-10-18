Чем полезно оливковое масло?

Филадельфийские физиобиологи из Центра химических сенсоров провели исследования и выявили, что вещества, которые содержатся в оливковом масле, способны предотвратить болезнь Альцгеймера.

В этой связи необходимо употреблять в пищу продукты греческой кухни, а Греция как известно являеться одним из лидеров по производству оливкового масла. Необходимо употреблять большое количество салатов из овощей заправленных оливковым маслом, сыры, йогурт и немного красного вина, вот оптимальный вариант здорового питания.

В оливковом масле содержатся вещества изменяющие структуру токсических химических элеметов, которые и являются причиной старческого слабоумия.

По предположению физиобиологов именно эти химические элементы, нарушают нормальное функционирование мозга у людей страдающих от болезни Альцгеймера, которое ведёт к потере памяти, разрушают нервные клетки и нарушают функции работы мозга.

По словам одного из авторов исследований, это открытие может стать эффективным средством для профилактики болезни Альцгеймера.

tainamira.ru