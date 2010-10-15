Что можно есть на ночь

Если есть после шести нельзя, то, спрашивается, когда же есть вообще? С работы все нормальные люди возвращаются вечером. И именно в это время больше всего хочется кушать.

И «кушать»... это еще мягко сказано. Как в том анекдоте «Кушать я хотел утром, в обед я хотел есть, а сейчас я хочу... жрать!».

И если первые пару часов после возвращения с работы еще как-то можно потерпеть, заняв себя домашними делами, то аккурат к десяти вечера желудок начинает такие концерты устраивать, воля слабеет, а колбаска в холодильнике так и манит, так и манит... Как же быть?

Отныне издевательства над собой отменяются! Оказывается, есть на ночь без вреда для фигуры можно. Главное делать это грамотно. Конечно, если навернуть полкило эклеров со сгущеночкой или картошечки с сальцем - и спать будешь плохо, и жирок завяжется. А вот если поужинать «специально обученным» продуктами, можно сохранять вес в норме и даже... худеть.

Итак, какие продукты можно есть на ночь:

Сосиски

Лучше всего для этих целей подойдут куриные. Идеально - вареные. И уж никак, естественно, не жареные свиные жирненькие сардельки или шпикачки. От копченых тоже лучше воздержаться. А вот нежирная пара куриных сосисок - отличный способ заморить ночного червячка.

Вареные овощи

Первое, что приходит в голову и всегда есть в доме - морковка и свекла. Возьмите их побольше и варите вместе в огромной кастрюле, как будто хотите сделать гигантский тазик салата оливье. Режьте кусочками, трите на терке, смешайте их в блендере с яблоком...но вкуснее, конечно, просто так - кубиками. Вареную картошку на ночь есть не нужно.

Икра заморская

Да-да, баклажанная. Или кабачковая, да любая овощная икра. Причем в неограниченных количествах! Но. Только ложкой, никаких тостов и хлеба.

Грибы

Небольшими порциями и без картофеля, а лучше с овощами. Осторожнее с консервированными грибочками - печени будет тяжело.

Консервированная кукуруза

Такую кукурузу можно есть прямо из банки. Но не шикуйте, максимум - несколько ложек. Еще можно поджарить ее на оливковом масле. Объеденье.

Кефир, нежирный йогурт

Попробуйте это прямо сегодня поздним вечером, когда захотите есть. Выпейте залпом стакан или два кефира. Вкусного, свежего, не вчерашнего и не холодного. Чувство, что утолили голод калорийным мясным ужином гарантировано.

Суши

Одно из величайших изобретений человечества. Обязательно должны быть свежими, поэтому готовьте сами! Заодно и близких порадуете и найдете, наконец, чем заняться вечером вместо того, чтобы есть.

Помимо всего этого разнообразия существуют еще так называемые «продукты с отрицательной калорийностью». Проще говоря, продукты, на переваривание которых требуется больше энергии, чем они сами содержат. Первое, что приходит в голову: шпинат и капуста.

10% потребляемых ежедневно калорий тратится на переработку пищи в организме. На переваривание же продуктов с «отрицательными» калориями затрачивается больше калорий, чем находится в них самих. То есть получается их можно совмещать с чем то «потяжелее» - в результате ужин станет более «легким», сбалансированным.

Необходимо помнить одно: продукты с отрицательными калориями съедаются в естественном состоянии, если их готовить, добавлять масло и другие ингредиенты, меняется калорийный состав.

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