Суррогатная мать-рекордсменка уходит на пенсию

Самая плодовитая суррогатная мать Британии Джил Хокинс намерена закончить карьеру мамы.

Хокинс решила, что с нее хватит (а за последние 19 лет она родила восемь детей) после последней беременности. Она далась ей очень тяжело: ее мучили тошнота, рвота и головная боль. Джил страдала гипертонией, а у ее ребенка медики отметили учащенное сердцебиение.

В итоге врачам пришлось прибегнуть к искусственным родам. Ребенок благополучно появился на свет, но матери пришлось задержаться в больнице: специалисты хотели убедиться, что состояние ее здоровья не внушает опасений.

Примечательно, что 45-летняя суррогатная мать свои предыдущие беременности и роды переносила, можно сказать, на «ура». Она покидала клинику спустя два часа после рождения очередного чада и возвращалась к привычной жизни. Она не понимает, почему последняя беременность далась ей столь нелегко.

Джил уже собиралась отказаться от «карьеры» суррогатной матери. Однако, по ее собственным словам, она вновь соглашалась выносить ребенка, так как начинала скучать по состоянию беременности.

В Британии официально услуги суррогатной матери не оплачиваются. Но, как правило, желающие произвести потомство пары дают около 12000 фунтов в качестве возмещения затрат и морального ущерба за беременность, пишет NEWSru.com.

deti.mail.ru