Напитки, которые помогут победить лишний вес

Ничто не может полностью заменить потребность нашего организма в простой воде. Это наиболее правильный и полезный источник влаги. Однако существуют напитки, которые кроме воды дают нашему организму еще много полезных веществ.

Зеленый чай

Польза: снижает риск возникновения остеопороза, рака, сердечно-сосудистых заболеваний. В зеленом чае содержится много флавоноидов, полифенолов и антиоксидантов, которые защищают клетки от вредного воздействия и нейтрализуют свободные радикалы. В чае также содержится фтор, который укрепляет кости и благотворно влияет на зубы.

Калории: 0.

Мятный чай

Польза: помогает справиться с расстройством желудка, облегчает колики, способствует пищеварению, помогая пище двигаться через желудочно-кишечный тракт. Мята обладает противоспазматическим действием, снимает боли в мышцах и мышечное напряжение.

Калории: 0.

Молоко с содержанием жира 1%

Польза: в молоке содержатся сложные углеводы, белки и немного жира, поэтому этот продукт усваивается медленно, и вы ощущаете сытость в течение определенного времени. Благодаря сложным углеводам уровень сахара в крови остается стабильным. Кальций содержится в молоке вместе с витамином D, поэтому хорошо усваивается. Более того, кальций помогает клеткам сжигать жиры, следовательно, молоко способствует нормальному снижению веса.

Калории: В стакане молока (250 г) содержится 120 ккал.

Соевое молоко

Польза: снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Пищевые волокна и белки, содержащиеся в соевом молоке, снижают уровень «плохого» холестерина и триглицеридов. Однако если вы хотите полностью заменить коровье молоко на соевое, вам будет не хватать кальция и витаминов А и D. В таком случае можно покупать соевое молоко, обогащенное кальцием и витаминами. В сое содержатся фитоэстрогены, с которыми, вероятно, связан повышенный риск возникновения рака груди. Если у вас в семье имелись случаи этого заболевания, то целесообразность употребления соевого молока лучше обсудить с врачом.

Калории: 81 ккал в 250 г продукта.

Горячий шоколад или какао

Польза: улучшает настроение и защищает от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Что обеспечивают этому продукту его полезные свойства? В какао содержится множество полифенолов, которые защищают клетки от действия свободных радикалов. Употребление горячего шоколада увеличивает производство гормона серотонина, низкий уровень которого отрицательно сказывается на настроение.

Калории: около 195 ккал в 250 г готового продукта и 360 ккал в 100 г какао-порошка.

Томатный сок без соли

Польза: защищает от многих форм рака. Как известно, продукты переработки свежих помидоров содержат ликопин в большей концентрации, чем сами плоды. Ликопин ассоциируется со снижением риска возникновения рака следующих органов: ротовой полости, легких, желудка, печени, молочных желез, шейки матки, желудка, ободочной и прямой кишки. Кроме того, ликопин защищает сердце от воздействия свободных радикалов, тем самым снижая вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Калории: 43 ккал в 250 г продукта.

Клюквенный сок

Польза: предотвращает заболевание десен, помогает справиться с инфекциями мочевыводящих путей. Однако в соке чаще всего содержится сахар, поэтому либо выбирайте 100% сок без сахара, либо употребляйте не более одного стакана в день.

Калории: 140 ккал в 250 г продукта.Апельсиновый сок

Польза: содержащийся в соке витамин С повышает иммунитет, защищает от многих болезней, среди которых катаракта, рак. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты, необходимой для предотвращения дефектов развития плода.

Калории: 115 ккал в 250 г продукта.

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