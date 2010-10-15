Мужчин нужно кормить бананами

Специалисты из Сингапура пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу бананов полезно для здоровья представителей сильного пола. Эти фрукты, по мнению ученых, позволяют добиться более длительной эрекции, а также улучшают качество мужской спермы и повышают степень фертильности, то есть способность к воспроизведению потомства.

При этом, чтобы добиться максимального положительного эффекта, кормить бананами любимого мужа необходимо по определенной схеме. В частности, молодые люди должны съедать по одному плоду после каждых трех дней.

Благотворные свойства бананов, по мнению руководителя проведенного исследования профессора Син Чу Дайла, можно объяснить высоким содержанием магния, который способен не только повышать потенцию, но и увеличивать количество сперматозоидов. Также положительно влияет на мужскую половую функцию употребление в пищу картофеля, морепродуктов, орешков кешью и макаронных изделий.

Ранее было принято считать, что макароны, как и картофель, богатые углеводами, влияют на потенцию, скорее, негативно, однако, по мнению доктора Дайла, все наоборот.

К факторам, провоцирующим нарушения в работе мужского полового аппарата, врач относит курение, употребление большого количества спиртных напитков, а также принятие горячей ванны, душа или регулярное посещение сауны. Все эти пункты постепенно могут привести и к проблемам с эрекцией, и снизить активность сперматозоидов.

segodnya.ua