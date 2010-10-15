Высокая самооценка - залог здоровья

Чтобы иметь крепкое здоровье, надо себя любить. Такую формулу вывел психолог Энди Мартенз из Университета Кентербери в Новой Зеландии вместе с коллегами. Высокая самооценка заставляет нас чувствовать себя в безопасности, когда мы сталкиваемся с угрозой. В современном обществе угроза ассоциируется с социальными потрясениями, которые могут сильно потрепать нервы. Результатом является защита сердца и иммунной системы, отмечает New Scientist.

Ученый решил в ходе экспериментов выяснить, дает ли это чувство защищенности некие преимущества с точки зрения здоровья. Всего в тестах приняли участие 184 человека. В одном раунде испытаний участникам озвучили ложную ответную реакцию на их внешний вид. Смысл – поднять или понизить самооценку.

В ходе другого испытания участников попросили самостоятельно оценивать уровень самооценки каждый день в течение двух недель. Параллельно с этим анализировалась активность сердечного тонуса блуждающего нерва – показателя того, насколько сильно парасимпатическая нервная система влияет на сердце.

Парасимпатическая нервная система действует определенным образом, чтобы успокоить сердце, она снижает уровень стресса и воспаления. При ее недостаточной активности возможно возникновение сердечно-сосудистых проблем и аутоиммунного заболевания. А в ходе экспериментов высокая самооценка, как раз, связывалась с повышением тонуса блуждающего нерва. Получается, влияние хорошего отношения к себе на здоровье доказано.

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