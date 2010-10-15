Почему овсянку нужно есть ежедневно?

Диетологи и врачи всего мира уверяют, что в ежедневном рационе питания каждого человека обязательно должна присутствовать каша, а особенно - овсянка. Оказывается, это блюдо невероятно благотворно действует на здоровье как взрослых, так и детей.

Исследователи из Финляндии доказали, что дети, которые в детстве каждый день едят овсянку, на две трети меньше подвержены риску развития астмы, чем те, кто кашу не ест. Чтобы максимально снизить вероятность развития этой болезни у малыша, необходимо начинать кормить его овсянкой с 5-месячного возраста.

Полезна овсяная каша и для взрослых. Так, ежедневное употребление этого блюда на завтрак снижает уровень плохого холестерина в крови на 10%.

Дело в том, что овес обладает выраженными противовоспалительными свойствами и улучшает работу иммунной системы. Подобными свойствами обладает и рыба.

podrobnosti.ua