Арбуз - вкусное лекарство от гипертонии

Уникальное исследование, проведенное диетологами из Университета штата Флорида, доказало: арбуз может быть эффективным натуральным оружием против гипертонии, предвестника тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Данное исследование первое в своем роде, проводимое на людях, подчеркивает The Times of India.

Профессор Артуро Фигейроа и профессор Барам Архиманди в ходе ежедневного наблюдения в течение шести недель выяснили, что шесть граммов аминокислоты L-citrulline/L-arginine, содержащейся в экстракте арбуза, заметно улучшали артериальную функцию и значительно понижали уровень артериального кровяного давления у всех девяти человек, участвовавших в эксперименте. Добровольцы страдали от гипертонии (четыре мужчины и пять женщин в возрасте 51-57 лет).

Данные результаты говорят о том, что арбуз оказывает вазодилатационный эффект (расширяет кровеносные сосуды) и обладает свойствами, которые позволяют предотвратить развитие гипертонии на ранней стадии в полноценную гипертонию, основной фактор риска развития сердечных приступов и инсультов. В ближайшее время ученые планируют провести более масштабное исследование.

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