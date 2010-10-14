Основные признаки благополучной беременности

Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл в процессе исследования 2407 беременных женщин, начиная с самых ранних сроков, выяснили, что тошнота и рвота связаны с низкой вероятностью выкидыша.

Результаты показали, что 89% испытуемых ощущали тошноту по утрам, причём у 53% она сопровождалась рвотой, а в 11% случаев беременность прервалась на сроке до 20 недель. Руководствуясь полученными данными, учёные сделали вывод, что у женщин, не страдающих токсикозом, вероятность невынашивания в 3,2 раза выше, чем у остальных. Чем дольше беременная женщина испытывает тошноту и рвоту, тем выше ее шансы выносить ребенка.

Значительную роль для успешной беременности играет и возраст женщины - у будущих мам старше 35 лет, которые испытывали эти симптомы, вероятность выкидыша была на 80% ниже, чем у их ровесниц, у которых не было токсикоза.

«Тошнота может быть реакцией на резкий рост уровня ряда гормонов, необходимых для благополучного течения беременности, однако это лишь предположение», - прокомментировала результаты исследователь Ронна Чен, уточнив, что в ходе работы не выявилась причинно-следственная зависимость между токсикозом и невынашиванием, а была лишь показана взаимосвязь между ними.

deti.mail.ru