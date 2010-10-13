В Китае обрушилась стена в школе - погибли 5 детей

По меньшей мере пятеро детей погибли при обрушении сельской школы в южном Китае.

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел во вторник в уезде Аньлун провинции Гуйчжоу. Тридцатиметровая кирпичная стена школы высотой 2,5 метра внезапно обрушилась, когда в здании находились ученики. О том, какое количество детей были на занятиях в тот момент, не сообщается.

В настоящее время известно о пятерых погибших и девяти раненых. Начато расследование причин трагедии.

Качество строительства учебных заведений в Китае вызвало широкую волну критики после землетрясения 2008 года в Сычуани. Подземные толчки магнитудой 8,0 в первую очередь превратили в руины местные школы и детские сады. По имеющимся данным, под завалами тогда погибли более 6 тыс. школьников и учителей.