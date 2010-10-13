Черный и зеленый чаи "чистят" сосуды

Исследование проводили ученые из университета штата Западная Австралия (University of Western Australia). Они пришли к выводу, что благодаря богатому содержанию особых антиоксидантов флавоноидов, которых в чашке чая содержится 150-200 мг, приостанавливается образование холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов – опасный атеросклероз отступает, и тем самым снижается риск возникновения инфарктов миокарда и ишемических инсультов.

"Нами получены убедительные данные относительно того, что чай, благодаря содержащимся в нем флавоноидам, усиливает выделение оксида азота и улучшает функцию эндотелия (клетки внутренней поверхности) сосудов", – сообщает профессор Джонатан Ходжсон (Jonathan Hodgson), соавтор научной работы.

Ходжсон и его коллеги, кроме того, установили, что полезными свойствами в одинаковой мере обладают и зеленые сорта чая, и черные. Исследователи приравнивают по содержанию антиоксидантов две чашки чая к двум яблокам.

В своем исследовании авторы установили, что степень поражения внутренней поверхности сонных артерий атеросклеротическими бляшками была значительно ниже у участников эксперимента, которые регулярно пили чай, по сравнению с теми, кто пил чай от случая к случаю.

Исследователи также выяснили, что добавление молока к чаю никак не влияет на эффективность флавоноидов, пишет Здоровье Украины.

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