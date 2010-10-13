Польша на третьем месте в ЕС по количеству смертей в ДТП

Самое большое государство Восточной Европы, которое входит в Европейский Союз, Польша в прошлом году заняла третье место по количеству смертей в дорожно-транспортных происшествиях в расчете на душу населения.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные European Transport Safty Council, которые приводят польские медиа.

Больше людей на дорогах среди 27 государств Евросоюза погибает лишь в Греции (129 человек на миллион жителей) и Румынии (130).

В 38 миллионной Польше в прошлом году погибли 120 человек на миллион жителей по сравнению со 145 в 2001 году.

В прошлом году на польских дорогах погибло почти 4,6 тыс. человек, что больше, чем в 60-миллионной Италии (около 4 тысяч), 65-миллионной Франции (4,3 тыс.) и более 80-миллионной Германии (4,15 тыс.).

При этом, с 2001 года количество смертей в этих странах до 2010 года уменьшилось на 43%, 48% и 40%, соответственно в то время, как в Польше, которая присоединилась к ЕС в 2004 году, только на 17%.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столичном Мазовецком воеводстве в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 18 человек, что стало самой большой аварией в Польше с 1994 года.