На свет появился ребенок, зачатый 20 лет назад

Матерью стала женщина, которая долго лечилась от бесплодия. Врачи посоветовали ей искусственное оплодотворение, и предложили поучаствовать в эксперименте. Пациентке ввели эмбрион, который был заморожен в 1990 году. В криокамере он сохранил жизнеспособность, и затем нормально развивался все 9 месяцев. Женщина родила здорового мальчика весом более трех килограммов.

Событие вызвало полемику среди ученых. Они беспокоятся, не нарушит подобная практика естественной смены поколений. Ведь, по сути дела, родившемуся младенцу могло бы быть уже 20 лет. А в теории возможно, что дети из пробирки окажутся даже старше своих родителей.

1tv.ru