Еврокомиссия готовит запрет на курение в общественных местах

Еврокомиссия готовит проект законодательства, запрещающего курение в общественных местах в Европе.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver”.

Несмотря на то, что во многих странах - членах ЕС введено частичное или полное запрещение курения в общественных местах, однако в некоторых странах достаточно несложно найти места для курения или благодаря исключениям, предусмотренным в законах, или из-за несоблюдения законов хозяевами таких общественных мест, как бары и рестораны.

«Нам необходимо полное запрещение курения в общественных местах, на транспорте и на рабочих местах», - цитирует издание комиссара ЕС по вопросам здравоохранения Джона ДАЛЛИ, который заявил об этом в интервью немецкой “Die Welt”.

Комиссар отметил, что в настоящее время Еврокомиссия готовит проект закона, который должен вступить в силу с будущего года, и не будет предусматривать никаких исключений.

Новое законодательство также, возможно, будет предусматривать снижение никотина и других токсичных веществ в сигаретах.

Кроме того, Еврокомиссия попробует добиться того, чтобы табачные изделия были не заметны покупателям, а также того, чтобы упаковка табачных изделий обращала на себя как можно меньше внимания. Комиссия, в частности, планирует ввести идентичные упаковки для всех видов табачных изделий с изображением на них предостерегающих бесцветных картинок, таких, как, например, пораженные легкие курильщиков.

По данным Еврокомиссии, ежегодно от курения умирает 650 тыс. европейцев.