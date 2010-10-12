Зверобой избавляет женщин от стресса

Согласно новым данным работы ученых, травяные добавки могут помочь многим пациентам в лечении тревожных расстройств, особенно представительницам прекрасного пола, которым приходиться долго и тяжело трудиться. В ходе 21 испытания с лекарственными растениями эксперты из некоммерческого благотворительного Фонда «Здоровье нации» в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что экстракты из пассифлоры, зверобоя, страстоцвета в комбинации с L-лизином и L-аргинином являются при женской депрессии наиболее эффективными средствами.

Результаты исследований, в которых приняли участие более 2000 представительниц прекрасного пола в возрасте от 25 до 45 лет, находившихся в состоянии рабочего стресса, показали, что некоторые растительные добавки могут быть более действенными в отличие от психотропных препаратов, которые обладают высоким риском развития серьезных побочных эффектов. Ведущие специалисты Шахин Лакханом и Карен Виейра утверждают, что в скором времени можно будет рассчитать оптимальную дозу травяных компонентов в зависимости от типа беспокойства или тревоги у каждой конкретной пациентки.

Лекарства занимают важное место в истории медицины, как большинство текущих медикаментов, так и большинство тех, которые будут обнаружены в будущем, вероятнее всего, будут содержать фитохимические соединения, уверены американские эксперты. К тому же, дары природы не требуют серьезных финансовых затрат, которые обычно необходимы при производстве синтетических средств, предназначенных для улучшения неврологического и психического благополучия населения всего земного шара.

newsland.ru