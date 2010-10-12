Сектантка погубила ребенка, родив дома

В Москве во время домашних родов приверженки свидетелей Иеговы новорожденный малыш погиб.

В качестве акушера выступал еще один сектант - муж роженицы.

Мужчина вызвал скорую помощь для погибшего мальчика, когда его жена уже находилась в тяжелом состоянии.

Когда на место приехали врачи, от лекарств и осмотра пациентка отказалась. С обильным кровотечением ее госпитализировали в роддом.

- Это у нее третьи домашние роды, - рассказали Life News врачи столичного роддома. - Сейчас состояние женщины оценивается как средней тяжести. - Первые два ребенка появились на свет без трагических последствий.

lifenews.ru