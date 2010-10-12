Сектантка погубила ребенка, родив дома
12:26, 12 октября 2010Зарубежные новости
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Мать в тяжелом состоянии
В Москве во время домашних родов приверженки свидетелей Иеговы новорожденный малыш погиб.
В качестве акушера выступал еще один сектант - муж роженицы.
Мужчина вызвал скорую помощь для погибшего мальчика, когда его жена уже находилась в тяжелом состоянии.
Когда на место приехали врачи, от лекарств и осмотра пациентка отказалась. С обильным кровотечением ее госпитализировали в роддом.
- Это у нее третьи домашние роды, - рассказали Life News врачи столичного роддома. - Сейчас состояние женщины оценивается как средней тяжести. - Первые два ребенка появились на свет без трагических последствий.
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