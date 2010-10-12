Мидии полезны для женщин

Эксперты из Испании назвали несколько способов повышения сексуальности женщин.

Испанские специалисты не советуют фармацевтам изобретать женскую виагру, поскольку есть натуральные и не менее эффективные способы повышения женского либидо. По мнению испанцев, усилить половое желание женщины помогают морепродукты и, прежде всего, мидии.

Ученые объясняют: мидии богаты аминокислотами, повышающими выработку у мужчин и женщин половых гормонов.Также будет полезно устроить перерыв в занятиях сексом - приблизительно на неделю. А еще почитать любовные романы - у женщин сильно развито воображение, что также значительно влияет на их либидо.

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