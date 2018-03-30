Определяем болезни по рукам

Оказывается, по рукам можно не только предсказывать прошлое и будущее. Но и определять болячки, сообщает газета «Версия». Россияне охотно изучают теперь свои руки! И активно копируют статью в свои блоги. Так, что рассказ про руки попал в хитпарад Рунета.

«Красные ладони свидетельствуют о токсическом поражении печени: возможен гепатит или гепатоз. Мраморный рисунок на ладонях говорит о неполадках в вегетативной нервной системе. Если кожа ладоней приобретает желтоватый оттенок, то наверняка есть изменения в печени или желчном пузыре (гепатит, желчнокаменная болезнь, нарушения в желчных путях, холангит, холецистит).

Коричневые пятна с тыльной стороны кисти говорят не только о возрасте (нарушения в пигментной окраске кожи, характерные в основном для пожилых людей), но и означают, что у вас есть проблемы с желчным пузырем.

Если кожа на кисти, и особенно на ладони, шелушится мелкими пластинками, это может быть верным свидетельством недостатка витаминов А и D. Если же ладони шелушатся крупными пластинками, необходимо обратиться к дерматологу: на руках поселился грибок.

Температура рук - барометр состояния

Холодные руки - признак нарушения периферического кровообращения, организму недостает никотиновой кислоты. Следовательно, нужно позаботиться о том, чтобы пополнить ее запас с помощью витаминных препаратов или добавить в рацион продукты, содержащие эту кислоту в достатке: молочные продукты, мясо, рыбу, грибы, гречку, фасоль, капусту.

Если ладони, наоборот, горят, значит, печень не справляется с интоксикацией, вызванной отравлением лекарством, алкоголем, химическими веществами. Врачи называют их печеночными. Синдром "ползания мурашек" по ладони говорит о том, что у человека проблемы с эндокринной системой.

Влажные руки также указывают на эндокринные неполадки - возможно, на гиперфункцию щитовидной железы. А сухость и бледность кожи на ладонях - на гипофункцию щитовидки (гипотиреоз). Пятна на кончиках пальцев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Если у человека часто немеют мизинцы, ему следует обратиться к кардиологу - эти проблемы связаны с сердечно-сосудистой системой. А онемение больших пальцев свидетельствует о слабости дыхательной системы. Если на коже концевых фаланг пальцев появились глубокие продольные складки, похожие на морщины, следует обратить внимание на эндокринную систему - возможно, у вас гипотиреоз либо сахарный диабет.

Если кончики пальцев приобрели пурпурный цвет, надо заняться пищеварительной системой. Темно-красный или даже лиловый - следует обратить внимание на почки и печень. Пятна на буграх Венеры (так хироманты называют возвышенные основания больших пальцев) - возможный признак того, что не все в порядке с половыми органами.

Зуд боковой поверхности указательного пальца правой руки свидетельствует о проблемах, возникших в работе толстой кишки. Шероховатость кожи на тыльной поверхности указательного пальца нередко указывает на неполадки с желчным пузырем.

Хруст в суставах - признак дефицита кальция

Немало интересных выводов можно сделать, обратив внимание на состояние суставов. Чересчур гибкие суставы (как и, наоборот, совсем не сгибающиеся) при общем сниженном тонусе мышц пальцев означают неполадки в работе печени и желчного пузыря. Хруст в суставах кистей указывает на недостаток кальция в организме. Неправильной формы болезненные суставы пальцев - признак артроза. Чаще всего такие изменения возникают у людей, страдающих подагрой.

Если суставы начали болезненно опухать и отекать, появилась краснота, нужно срочно обратиться к врачу - это явное проявление полиартрита. А боль между второй и третьей фалангами безымянного и указательного пальца предупреждает о скором проявлении серьезного недуга в коленных суставах.

По форме руки можно вычислить будущие недуги

Издавна замечено: чем шире ладонь, тем крепче здоровье. Однако люди с широкими ладонями и короткими пальцами склонны к нарушениям в системе кровообращения, прежде всего к повышению кровяного давления.

Узкие ладони с тонкими длинными пальцами и бледной кожей обычно бывают у людей с тонкой нервной организацией, чутко реагирующих на резкие перепады температуры или атмосферного давления, смену часовых поясов, резкие звуки, эмоциональные перегрузки. У обладателей маленьких кистей слишком восприимчивая вегетативная нервная система: их "фирменные" заболевания - бронхиальная астма, воспаление прямой кишки, гипотония.

Люди с мясистыми ладонями чаще всего имеют проблемы с кровообращением: у них снижен обмен веществ, возможна гипофункция щитовидной железы.

Точка боли указывает на неполадки в конкретном органе

Согласно китайской медицине, точка в самом центре ладони считается энергетическим центром всего организма. Если, резко нажимая на нее большим пальцем другой руки, ощущается пронзительная боль – это означает наличие серьезных проблем со здоровьем и указывает на необходимость всерьез заняться своим самочувствием.

Болезненность, появляющаяся при сжатии большим пальцем одной руки места у основания большого пальца другой с тыльной стороны кисти, а указательным - со стороны ладони, говорит о неполадках в сердце: скорее всего, это начало ишемической болезни.

На патологию в мочеполовой системе укажет сильная болезненность при сжатии бугорка между средним и безымянным пальцами. Если провести воображаемую линию от точки между мизинцем и безымянным пальцем к запястью, то нижняя треть этой линии на ладони (от запястья) соответствует зоне печени и желчного пузыря: боль, появившаяся здесь при нажатии, означает, что есть нарушения в работе этих органов.

Все вышеперечисленное свидетельствует лишь о возможных неполадках в вашем организме, и абсолютного значения такой "рукотворной" диагностике придавать не стоит - она лишь повод обратиться к врачу, и заняться своим здоровьем."

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