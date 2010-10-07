Немного алкоголя не повредит беременным

Британские ученые из университетского колледжа Лондона установили, что беременные женщины могут позволить себе выпивать немного алкоголя в неделю, не опасаясь за поведенческое или умственное развитие ребенка, сообщает агентство Reuters.

По данным ученых, пинта пива, бокал вина или рюмка сильноалкогольного напитка не причинят вред здоровью будущего малыша.

Однако, исследователи отмечают, что будущим мамам стоит знать меру, так как дети у любящих выпить женщин сверхактивны, а также подвержены эмоциональным расстройствам чаще, чем у более благоразумных мам.

"Мы говорим об одном-двух напитках в неделю максимум", - подчеркнула руководитель исследования Ивонн Келли.

Ранее врачи рекомендовали беременным свести употребление алкоголя к минимуму, так как злоупотребление алкоголем может серьезно сказаться на ребенке.

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