Самый дешевый и полезный продукт

Команда исследователей, трудящихся в лаборатории Университета Восточной Англии, обнаружила, что регулярное употребление в пищу брокколи способствует сохранению здоровья суставов девушек, в частности, предотвращает такие заболевания, как, например, остеоартроз.

Оказалось, что данный овощ содержит в себе большое количество так называемых сульфорафанов, которые способны блокировать действие ферментов, вызывающих разрушение суставов при большинстве распространенных форм артрита.

Биологически активное вещество сульфорафан обнаружено также в других овощах семейства крестоцветных, но в брокколи его количество особенно велико, пишет Raut.Ru.

Употребление данного продукта повышает уровень вещества в крови человека, однако то, как именно соединение попадает в суставы и усваивается их тканями, ученым пока непонятно. В ближайшее время специалисты планируют изучать данные механизмы, благодаря чему, как надеются медики, им удастся изобрести лекарство, способствующее лечению и профилактике заболеваний суставов.

Ранее также было установлено, что брокколи и блюда из него помогают значительно сократить риск возникновения раковых опухолей. Благодаря содержанию большого количества витаминов и микроэлементов, капуста брокколи также способствует укреплению иммунитета, улучшает кровообращение и цвет лица, препятствует образованию тромбов. Также в брокколи много кальция. В особенной степени употребление овоща рекомендуется девочкам в период переходного возраста, беременным и пожилым женщинам.

lady.mail.ru