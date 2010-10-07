Имбирь подтягивает мышцы

Полезные свойства имбиря используются давно. В частности, известно, что с его помощью можно справиться с тошнотой. Проведенные ранее эксперименты показали, что имбирный порошок способен приостановить рост опухоли при раке яичников. Новое исследование американских ученых помогло выяснить, что имбирь оказывает влияние на тонус мышц. Регулярное употребление имбиря в свежем виде помогает снизить напряженность в мышцах, причиной которой явились физические нагрузки.

Участники исследования были разделены на три группы. В первой группе ежедневно употребляли свежий имбирь, во второй – прошедший обработку в условиях высокой температуры, в третьей – плацебо. Кроме этого все добровольцы получили физическую нагрузку в виде тренировки мышц рук.

После двадцати четырех часов после тренировки у участников эксперимента определили уровень болевых ощущений в мышцах. Оказалось, что свежий имбирь дает 25-процентное, а обработанный имбирь 23-процентное улучшение тонуса мышц по сравнению со случаем приема плацебо.

newsland.ru