Коктейли от простуды

Увы, такие меры часто бывают запоздалыми и малоэффективными… Иммунитет надо укреплять заранее! Поэтому уже сейчас прекращай с утра до вечера пить капучино и переходи на вкусные противопростудные коктейли.

Проанализируй, что ты обычно пьешь в течение дня. Наверняка утром наслаждаешься кофе, днем – соком из пакетика, газировкой или водой из кулера в родном офисе, на обед заказываешь латте, а вечером в семейном кругу дегустируешь чай с вареньем и печенюшками. В общем, бодришь ты себя отменно, а вот витаминами обделяешь. Так что не удивляйся тому, что постоянно сидишь на больничном. Учеными уже давно доказано, что наш иммунитет, то есть способность организма противостоять вирусам и бактериям, помогает формировать не только всем известная аскорбинка, а сразу три вещества-антиоксиданта. Это витамины С, А (бета-каротин) и Е. Вспоминай, в каких продуктах они присутствуют, и готовь из них вкусные напитки с противопростудным эффектом – свежевыжатые соки, фруктовые чаи, морсы, молочные коктейли, витаминные настои.

Дави тыкву и капусту

Многие девушки налегают летом на фрукты-ягоды и думают, что таким образом они запасаются витаминами. Увы, насытиться ими впрок невозможно – уже через 2-6 недель от полезных веществ не останется и следа. Чтобы чувствовать себя отлично круглый год, витамины надо получать регулярно. Поэтому приучи себя пить фреши. Главное – не садись на жесткую соковую диету, которая чревата осложнениями на почки и желудочный тракт, просто попивай иногда свежевыжатый нектар после завтрака, обеда или ужина (до еды их употреблять опасно – можно спровоцировать гастрит или язву). И старайся не зацикливаться на привычных апельсиновом и морковном фрешах (хотя именно они лидеры по содержанию аскорбинки и бета-каротина). Дави замороженную смородину, облепиху и клубнику, свежую рябину, клюкву и бруснику, местные яблочки. Для пущей пользы добавляй лимонный сок, а для сладости – жидкий мед. И не забывай про овощные фреши. Некоторые из них содержат даже больше нужных иммунитету витаминов-антиоксидантов и к тому же, в отличие от кислых ягодных и фруктовых соков, имеют нейтральный pH и не раздражают слизистую. Например, брось в домашнюю соковыжималку кусочки тыквы, болгарского перчика и яблочка – и ты получишь натуральный поливитаминный комплекс. Отличным противопростудным эффектом также обладает сок из обычной белокочанной капусты. Его можно комбинировать с яблоком и цедрой лимона или с зеленью (укроп, петрушка, сельдерей). Врачи не советуют баловаться лишь соком из свеклы, шпината и щавеля – фреш из этих овощей довольно агрессивно действует на желудочно-кишечный тракт и может спровоцировать развитие камней в почках.

«Живая» вода

В последнее время многие диетологи активно советуют своим пациенткам пить напиток «гидромель» и называют его чуть ли не «живой» водой. Конечно, мертвого на ноги чудодейственный нектар не поднимет, но от простуды точно защитит, потому что состоит из идеальных компонентов (вода, лимонный сок и мед), соединенных в правильной пропорции. Наливаешь стакан чистой водички, выдавливаешь в него сок одного лимона и добавляешь столовую ложку жидкого меда. Все перемешиваешь и сразу же выпиваешь. Напиток элементарный и может быть приготовлен даже на рабочем месте. Причем обладает он не только защитными противопростудными свойствами, но и помогает похудеть, потому что ускоряет процесс липолиза – расщепления жира. В течение дня можно употребить 1-2 витаминных стаканчика.

Ищи шиповник

Если увидишь на рыночном прилавке сушеный шиповник, не проходи мимо и обязательно купи пакетик – даже в сухом виде в этих плодах сохраняется аскорбинка. Чтобы во время приготовления не «убить» важный витамин собственными руками, тщательно промой ягодки, положи в термос, залей горячей водой +70-80º С (не кипятком!) и дай им настояться в течение ночи. Готовый напиток лучше процедить и пить в чистом виде. Если же захочешь подсластить или сделать вкус более оригинальным, добавь мед, малиновое варенье (в нем есть природный аналог аспирина) или любой фруктово-ягодный сок – лимонный, клюквенный, апельсиновый, яблочный, клубничный.

Милк-шейк для здоровья

Свежевыжатые фреши и полезные настои чередуй с молочными коктейлями – именно они дадут тебе витамин-антиоксидант Е. Только покупай не стерилизованный коровий напиток, а более «живой» цельный или пастеризованный жирностью 3,2%. У милк-шейка есть классический рецепт, от которого происходят все возможные вариации на тему. На стакан молока берется 1 шарик ванильного мороженого, 5 ягод клубники или половина банана и 1-2 чайные ложки сиропа. Затем все взбивается в блендере на средней скорости до образования однородной массы. Впрочем, без мороженого можно обойтись, а сироп использовать аптечный (из шиповника, клюквы, облепихи) или вообще заменить его бабушкиным вареньем (самое лучшее – малиновое, но от него остаются косточки, которые забивают соломинку). Бросай в миксер любые свежие или замороженные плоды, но остерегайся таких кислых, как киви, апельсин и грейпфрут, – молоко может свернуться, и коктейль получится полезным, но некрасивым.

Кстати, еще лучше коровьего продукта на укрепление твоего иммунитета будут работать кисломолочные напитки. Они богаты не только витамином Е, но и бифидобактериями, которые нормализуют микрофлору кишечника. Недавние исследования ученых показали, что наряду с пищеварительной она выполняет две

другие важные функции – синтетическую (в ней происходит образование многих витаминов) и защитную (ее даже называют первой ступенью иммунной защиты). Так что добавляй в био-кефир или домашний йогурт соки и кусочки фруктов, наслаждайся вкусом напитка и оздоравливайся.

Мнение специалиста

Людмила Шатнюк, доктор технических наук, руководитель лаборатории НИИ питания РАМН:

- В чае с сухими кусочками фруктов витаминов практически нет – это показали исследования. Поэтому, чтобы повысить полезные свойства напитка, добавляйте в него лимон, заваривайте вместе с мятой, шиповником, свежими фруктами и ягодами, имбирем. Некоторые люди, для того чтобы укрепить иммунитет, вливают в чай или кофе настойки эхинацеи и других лекарственных трав. Я бы не советовала этого делать, поскольку 2-3 капли раствора пользы не дадут, а более серьезные дозы могут навредить.

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