Как убрать "бока"?

Жировые отложения на боках - проблема знакомая многим женщинам. Некоторые впечатлительные особы воспринимают это как бедствие планетарного масштаба. Дамы, не обделённые чувством юмора, со свойственной им самоиронией называют жирок на боках спасательным кругом. Убрать бока задача не из лёгких, обладательницам жирка придётся как следует потрудиться, чтобы с ним расстаться. В списке мер, которые можно предпринять для того, чтобы убрать бока пунктом номер один значатся физические упражнения.

Составляя фитнес-программу, особое внимание следует уделить наклонам, упражнениям на пресс и упражнениям на укрепление косых мышц живота. Усложнить упражнения, а значит, сделать их более эффективными помогут гантели. Занятия с гантелями способствуют сжиганию лишних калорий, улучшают форму тела.

Разнообразить тренировки и сделать их не только полезными, но и увлекательными можно при помощи фитбола. Во время тренировок нагрузка с ног и суставов снимается, при этом укрепляются мышцы брюшного пресса. За счёт необходимости постоянно поддерживать равновесие на большом ярком шаре интенсивно сжигаются жировые отложения, лишние килограммы уходят. Улучшение осанки станет приятным бонусом, да и просто отдохнуть и расслабиться на большом мяче после тренировки будет приятно. Относительная простота упражнений и возможность приобрести мяч позволяет заниматься самостоятельно в домашних условиях.

Пик популярности хула-хупа или попросту спортивного тренажёра обруч пришёлся на шестидесятые годы XX века, с тех пор обруч не потерял своей актуальности. В борьбе с жировыми отложениями на боках он очень пригодится. Современные модели обручей изготавливают из особо прочных материалов, снабжают всевозможными массажными насадками и даже счётчиком калорий. Обруч используются как тренажёр для уменьшения объёмов тела и для массажа талии, живота и бёдер. Крутить обруч рекомендуется 2 раза в день по 15 минут. Заниматься этим можно, не отвлекаясь от просмотра любимого телесериала.

Хороших результатов за короткий срок в борьбе с боками дают занятия бодифлексом. Поклонники здорового образа жизни знают, что бодифлекс - это особая методика упражнений. Она основана на глубоком диафрагменном дыхании, которое сочетается с растяжкой и статическими позами. Положительных результатов можно добиться уже во время первой недели выполнения упражнений. Например, уже через несколько дней жировые отложения начнут таять, объём талии и бёдер может уменьшиться от 10 до 30 см, а уже через месяц занятий придётся обновлять гардероб и вполне можно будет позволить себе щеголять в джинсах с заниженной талией, не опасаясь не эстетично выпирающих боков. Комплекс упражнений разработала американка Грир Чайлдерс. Она уверяет, что по её методике достаточно заниматься 15 минут в день.

В список мер по борьбе с жирком на боках помимо уже перечисленных выше включены: водные процедуры, самомассаж проблемных зон, использование антицеллюлитных средств, прогулки на свежем воздухе, пробежки в парке, плавание в бассейне, рациональное питание. Для того, чтобы вернуть своему силуэту былую стройность придётся постараться. Позитивный настрой и вера в собственные силы обязательны.

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