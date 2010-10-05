Продукт, от которого худеют на 6 кг в месяц
13:05, 05 октября 2010Зарубежные новости
0
Черноглазый горох...
Ученые из Международного института тропического сельского хозяйства (Ибадан, Нигерия) в Нигерии пришли к выводу, что черноглазый горох ("niebe" или коровий горох) является эффективным средством для борьбы с лишним весом.
По данным ученых, регулярное употребление этого продукта позволяет ежемесячно сбрасывать до 6 килограммов. В составе черноглазого гороха находятся витамины, кальций, железо, цинк.
Также в нем обнаружены фитоэстрогены. Эти вещества полезны для профилактики рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter