Тыква и чабрец - уникальные иммунокорректоры, или Правда и мифы об иммунитете

Как бы ни хотелось, но некуда спрятаться от навязчивой рекламы, призывающей защищать иммунную систему и предлагающей десятки фармацевтических препаратов для этого. Социальная реклама уже преследует не только на земле, но и под землей, пытаясь убедить пассажиров метро, что иммунитет могут обеспечить только прививки.

А что, собственно, мы знаем об иммунитете? Не причиним ли вред себе, особенно детям, когда возьмемся усиливать иммунную систему, не зная законов, по которым она функционирует?

Недавно появилась довольно интересная информация об исследовании российских ученых. Изучая истории болезней и результаты вскрытия пациентов, умерших в молодом возрасте, они обратили внимание на странную вещь: несмотря на разные диагнозы и методы лечения, было одно, общее для всех обстоятельство — отсутствие железы, которая называется тимус. Никакого криминала, просто железа уменьшилась до микроскопических размеров, словно растворилась. (Как известно, тимус считают едва ли не главным органом, обеспечивающим иммунитет.) Почему это произошло? Версий существует несколько. Одни исследователи полагают, что тимус — своеобразные биологические часы человеческого организма: у кого-то они рано останавливаются, кому-то служат значительно дольше. Другие утверждают, что истощение железы непосредственно зависит от условий жизни человека: чем хуже экологическая ситуация, тем тяжелее работа и больше стрессов, тем скорее она стареет и разрушается. Некоторые научные сотрудники связывают состояние тимуса с количеством прививок, полученных человеком: поскольку иммунная система каждый раз должна реагировать на возбудителей болезней, попадающих с вакциной в организм, истощение наступает в довольно молодом возрасте. Исследования продолжаются, и хотя до окончательных выводов еще далеко, эта тема вызывает немалый интерес в научных и медицинских кругах.

До сих пор шагреневую кожу считали литературным образом, фантазией писателя. А может, действительно в человеческом теле есть орган, существующий по таким же правилам, как и шагреневая кожа? С этого, на первый взгляд, несерьезного вопроса и начался наш разговор с известным профессором-иммунологом Екатериной ГАРКАВОЙ.

— В свое время меня заинтересовало, почему богородская трава называется тимус вульгарис, есть ли здесь какая-то связь с железой, которая тоже называется тимус, — подхватила тему Екатерина Григорьевна. — Я долго искала информацию, и однажды мне попалось на глаза, что с греческого слово «тимус» переводится как «вдыхание жизни, дух».

— Красиво назвали. А как эта трава называется в народе?

— Это хорошо известный всем чабрец. А тимус — железа, которую еще называют центральным органом иммунной системы, основным ее регулятором. Если человек пребывает в депрессии (говорят, болит душа), когда он оскорблен или встревожен, иммунная система спит, не реагирует на окружающую среду. Известно, что ребенок рождается с большим тимусом. Этот орган увеличивается вплоть до половой зрелости, а потом начинается его инволюция — уменьшение в размерах, и до 40 лет тимус уменьшается в три-четыре раза.

— А как же тогда человек доживает до старости? В чем секрет?

— Существует версия, что железа может восстанавливаться. Понятно, что с возрастом больше нагрузки приходится на другие органы и системы, которые являются иммуннокомпетентными. Ученые придерживаются мнения (и оно подтверждено исследованиями), что существуют клетки памяти иммунной системы, хранящие информацию о тех возбудителях болезней, которые раньше попадали в организм; если они снова появляются, организм мобилизует все силы и защищается. Но многое зависит от влияния факторов внешней среды: если они неблагоприятные, агрессивные и приводят к истощению иммунной системы, она должна отдохнуть. На помощь ей приходят другие системы, относящиеся к иммуннокомпетентным, и прежде всего это кожа, площадь которой почти два с половиной квадратных метра. Есть тесты, определяющие здоровье человека, учитывая состояние кожи: когда она здорова, тогда у иммунной системы есть шанс немного отдохнуть, восстановить свои силы.

К иммуннокомпетентным системам, помогающим человеку приспособиться и выжить, особенно, когда есть влияние негативных факторов, относятся желудочно-кишечный тракт и бронхо-легочное дерево. Если человек понял, что его иммунная система на грани истощения, то наступило время активизировать все иммуннокомпетентные системы, вынудив их поработать.

— Мы бы и рады. Но как?

— Вы, очевидно, слышали шутливое выражение, что человек — это... мешок с морской водой. Внутренняя жидкость (кровь, лимфа), омывающая все органы и ткани, по своему составу похожа на морскую воду. Обратите внимание на то, как часто в вашем меню есть морские продукты, какого они качества. Полезно принимать ванны с морской солью. Но если под рукой нет морской, можно использовать наше национальное богатство — каменную соль, которая всем доступна. Солевыми растворами лечат ожоги и обморожение. Еще сто лет назад в фельдшерских справочниках рекомендовали во время эпидемии холеры давать больным гипертонический раствор соли, это ускоряло выздоровление.

Иммунная система — достаточно сложная и еще не до конца изученная. До сих пор точно не могут сказать, какой орган отвечает за гуморальный иммунитет, как и где происходит дифференциация В-лимфоцитов. Считается, что это или аппендикс, или Пейеровские бляшки, однозначного ответа пока нет. Часто говорят, что все болезни от нервов, но так же можно утверждать, что все недуги от состояния кишечника. А следовательно, от того, что человек ест, какую воду пьет, какие лекарства принимает — ведь все это всасывается, попадает в кровь и влияет на наше самочувствие.

— Но ведь не так давно считали, что аппендикс вообще лишний. Стоило кому-то на уроке физкультуры пожаловаться на боль в боку, как скорая помощь везла его в хирургию.

— В Германии вообще было принято решение вырезать аппендикс всем новорожденным. Только со временем поняли, что это было большой ошибкой. В человеческом организме нет ничего лишнего, он совершенен. Наш организм — это научно доказано — имеет многоуровневую систему регуляции. Клетки желудочно-кишечного тракта восстанавливаются через каждые пять дней. Почему же не воспользоваться таким шансом? Для этого надо проанализировать свое меню, позаботиться, чтобы пища была натуральной, качественной, отказаться от продуктов, в которых много химических веществ — красителей, консервантов, усилителей вкуса и т.п., и таким образом помочь клеткам желудочно-кишечного тракта восстановиться.

Состояние бронхо-легочного дерева, бесспорно, зависит от того, чем мы дышим. В наших городах улицы запружены автомашинами, везде заторы, выхлопные газы. Исследования показывают: все, что есть в воздухе, который вдыхает человек, через полчаса будет в его крови, и если в воздухе были канцерогенные вещества, они окажутся в организме и будут в нем накапливаться. Представьте, сколько вредных веществ мы получаем за неделю или за месяц. Поэтому не надо пренебрегать рекомендациями проводить свободное время, в частности выходные, подальше от автодорог, желательно за городом. Необходимо организовывать прогулки в лесу или около реки, и чем они будут продолжительнее, тем лучше. Ведь нужно время, чтобы дыхательная система наполнилась кислородом, чтобы вместе с ним в организм попали ароматы хвои и трав, которые помогут нам восстановиться.

— Нам вечно не хватает времени, а тут еще и реклама, уверяющая, что иммунитет можно повысить мгновенно и без каких-либо усилий — достаточно только принять таблетку или капли.

— Реклама всегда многое обещает. А вы задумывались над тем, на какие именно органы и системы влияют разрекламированные препараты и каким образом они повышают тот же иммунитет?

Иммунная система человека находится в стабильном неравновесии. Если возникают обстоятельства, влияющие на это неравновесие незначительным образом, возможно, все обойдется, а если влияние будет сильным, это может повредить все звенья — фагоцитарное, гуморальное и клеточное, что в свою очередь, способно привести к развитию вторичных иммунодефицитов. От этого и зависит, как будет развиваться иммунологическая реакция.

А чтобы поддержать иммунокомпетентные органы и системы, вполне можно обойтись и без фармпрепаратов. Кроме натуральной пищи и чистой, например — родниковой, воды, нашими помощниками станут ароматерапия и фитотерапия, можно использовать аромалампы и отвары трав, чтобы дышать фитонцидами и нейтрализовать вредные вещества. Вспомните, что было в ежедневном меню у наших бабушек и дедушек? Лук и чеснок, хрен и горчица. Фитонциды этих растений активизируют фагоцитарное звено, которое всегда должно быть на страже, чтобы своевременно реагировать на все то чужеродное, которое попадает в организм. Кстати, фагоциты — уникальные клетки. Многочисленные исследования показывают, что они очень страдают, когда развивается заболевание, поскольку находятся на переднем фронте этой борьбы. К счастью, их можно восстановить, поскольку они хорошо реагируют на растительные препараты, на ароматерапию. В древности люди не знали всех этих тонкостей, но умели защищаться от многих недугов, особенно в осенне-зимний период, когда донимают вирусные болезни и простуда. Почему бы нам не воспользоваться их опытом?!

В свое время мы проводили целую серию исследований: отслеживали, как растения реагируют на условия окружающей среды, накапливают ли они вредные вещества. Как выяснилось, трава тимус вульгарис, о которой уже упоминалось, довольно капризная, растет не везде, значительно изменяет свою активность под влиянием окружающей среды. Так же реагируют на условия «проживания» лопух и хмель. Кстати, лопух сейчас находится в центре внимания: его используют при лечении онкологических заболеваний. Известно, что за границей изучают свойства лопуха и разрабатывают препараты на его основе.

Исследователям, планирующим использование какого-либо растения, очень важно знать, где оно росло, в какой местности, экологически чистой или загрязненной. Речь идет не только о чернобыльской зоне, но и обочинах автотрасс, полях и лесопосадках, рядом с которыми хранились минеральные удобрения, пестициды и т.п. Изучая свойства березы, боярышника и шиповника, мы обнаружили довольно интересную особенность: их иммунотропность, активность не зависела от того, где они росли. Ненапрасно их так широко использует народная медицина. Если у растения такие механизмы адаптации к окружающей среде, оно и нам поможет адаптироваться.

— В последнее время иммунизацией стали называть прививки. Но это не помогло. Не только в Украине, но и в Европе люди отказываются от прививок, идут дискуссии о том, какие вакцины целесообразно использовать, а от каких лучше отказаться. Прививки, с точки зрения науки, — это дополнительная иммунизация, или дополнительная нагрузка на иммунную систему, которая неизвестно чем может обернуться как для детского, так и для взрослого организма?

— Кампания прививок во всем мире началась в конце 50-х годов прошлого века. Со временем провозгласили, что некоторые инфекционные болезни (например, черная оспа) навсегда исчезли. Их победила медицина, и этим все очень гордились. Но со временем возбудители болезней возвращались, после мутации они становились еще агрессивнее. Не так все просто в этом мире, как считали чиновники ВОЗ, составляющие планы, в каком году с какой болезнью будет покончено.

Почему у нас так много больных, хотя имеем довольно насыщенный календарь прививок, и проводятся они массово? Я убеждена: мы должны все тщательно изучить, исследовать, а потом готовить рекомендации. К сожалению, у нас ни одного иммунолога не пригласили в рабочую группу, не включили в программу по прививкам — там педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. К иммунологам обычно обращаются позже, когда возникают осложнения и нарушения иммунной системы.

— Странно, что при такой большой вакцинальной нагрузке, заложенной в календарь прививок, к работе не привлекают широкий круг специалистов.

— Давайте разберемся, почему не приглашают. Первые схемы иммунизации в Советском Союзе предложили в 30—40-х годах прошлого века. А в 1953 году был открыт такой феномен, как иммунологическая толерантность: все, что попадает в организм сразу после рождения, воспринимается как свое. Исследования показали, что у крыс и мышей эти периоды короткие — всего два-три дня, это при том что крысы живут три года, а мыши еще меньше. Можно ли определить, сколько продолжается такой период у грудных детей? Предполагают, что это может быть приблизительно шесть месяцев, именно в таком возрасте появляются первые антитела. Но этот вопрос до сих пор мало исследован.

Феномен иммунологической толерантности был открыт свыше полстолетия назад, почему же мы о нем редко вспоминаем, не изучаем? Потому что нет денег на иммунологические исследования. И нет интереса к этому. У нас почему-то всегда не хватает денег на здоровье, образование и науку. Главный орган иммунитета — тимус — был открыт почти полвека назад, но он так охраняет свои тайны, что мы до сих пор знаем о нем очень мало. Почему природа, придерживаясь принципа целесообразности, сделала так, что у человека уже в 40-летнем возрасте тимус минимального размера? Не приводит ли к этому внешнее вмешательство — большая антигенная нагрузка, развивающаяся после многоразовых прививок?! По каким причинам люди живут в среднем 60—70 лет, максимум 80—90, хотя потенциал человеческого организма значительно больше и рассчитан на 100—120 лет? Без исследований невозможно найти ответы на эти вопросы, очень много процессов скрыто от нас.

— Но это не мешает проводить массовые прививки.

— В справочниках и в официальных документах указывают на побочные действия от прививок, а когда их массово проводят, то об осложнениях не вспоминают, и тем более не предупреждают об этом родителей.

В соответствии с законом, каждое медицинское вмешательство должно происходить с согласия пациента или родителей, если пациент несовершеннолетний. И никого нельзя принуждать идти на такое вмешательство, это добровольное дело. По Конституции (статьи 27, 28), человек имеет право защищать свое здоровье и жизнь от противоправных посягательств, медицинских вмешательств и опытов. Он сам должен принимать решение, ведь никто не может предусмотреть, будут осложнения или нет, как в будущем это скажется на самочувствии. У нас почему-то считают, что побочное действие проявляется сразу после введения вакцины, и совсем не принимают во внимание, что оно может проявиться намного позже — в зависимости от того, как будет реагировать иммунная система на введенный возбудитель болезни.

Нужно ли делать прививки? Думаю, нужно, но подходить к этому надо очень взвешенно. Сначала следует проанализировать, что крайне необходимо, а к чему надо хорошо присмотреться и подумать, нельзя ли без этого обойтись.

— Родителям интересно будет узнать, какие прививки детский организм перенесет легче — моновакциной или поливакциной. Уже выпускают не только пятикомпонентные, но и семикомпонентные вакцины. Знает ли иммунология, как действует такое количество возбудителей на детский организм, под силу ли ему вырабатывать столько антител?

— Иммунологи знают, чем это может закончиться. Еще в 1959 году мой учитель профессор Моргунов подготовил монографию «Бактерийные токсины и анатоксины». Научные исследования убедительно доказали, что многокомпонентная вакцина имеет аллергенные свойства. С того времени и говорят: лишняя иммунизация — лишняя аллергизация. Когда одномоментно вводится так много возбудителей, неизвестно, каким будет иммунный ответ. К тому времени иммунная система может быть угнетена, трудно определить, на какой компонент она будет реагировать больше, а на какой меньше. Желательно использовать моновакцины. Когда два года назад у нас проводили тотальную вакцинацию индийской вакциной КК (против кори и краснухи), что сделала Беларусь? Там за полгода сделали прививки моновакциной 10 тысячам детей, и обошлись без эксцессов. К тому же это была именно плановая вакцинация, а не внеплановая, как в Украине, когда за две недели успели сделать прививки почти 200 тысячам людей. Какими в таких условиях могут быть предыдущее обследование и поствакцинальное наблюдение?!

— Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в роддоме новорожденному делают сразу две прививки — БЦЖ и против вирусного гепатита В. Это мировая практика или исключительно наше нововведение?

— За границей не делают БЦЖ новорожденным в роддоме. В Европе вообще пытаются не вмешиваться в детский организм в течение первого года жизни. Против вирусного гепатита В делают прививки только в том случае, когда больна мама, чтобы защитить грудного ребенка. Это рекомбинантная вакцина, ее получили, употребляя дрожжи, комплекс антигенов еще требует серьезного исследования. Планируя новые прививки (против гепатита появились не так давно), надо начинать с научных исследований, а у нас подписывают соответствующий приказ и надеются, что как-то оно обойдется.

У детей иммунная система — как и нервная, и эндокринная — формируется к 14-летнему возрасту, а за это время успевают сделать десятки прививок. Серьезных исследований влияния вакцинации на процессы формирования детского организма у нас нет. Педиатры делят возраст ребенка на несколько периодов: с года до четырех, с четырех до семи, с семи до 11 и, наконец, с 11 до 14. А детские иммунологи определяют всего два периода — от рождения до шести лет и от шести до 12. Почему они так считают? Это связано с тем, что в крови происходят изменения в популяции лейкоцитов: со временем их количество уменьшается, а количество нейтрофилов увеличивается, в организме идет перестройка, и не дай бог вмешаться с вакциной, то есть ввести возбудитель инфекционной болезни в детский организм, именно в этот период.

— Если уж так сложилось, что без лекарств, поддерживающих иммунную систему, не обойтись, — как сделать правильный выбор?

— В иммунологии есть такой подход: индивидуальное определение чувствительности человека к определенным препаратам. Если она большая или, наоборот, минимальная, надо задуматься. Я отношусь к лекарственным препаратам умеренно; хорошо, когда они корректируют, а не очень повышают или очень тормозят реакции. Почему опасно сильное действие? Потому что оно может нарушить состояние стабильного неравновесия иммунной системы, которое нам так нужно. Поэтому следует отдавать предпочтение иммунокорректорам, начинать с минимальных доз, прислушиваться к своему организму. Я предпочитаю растительные препараты — они более естественны для нас, чем те, которые были химически синтезированы.

— Екатерина Григорьевна, я знаю, что ваш любимый иммунокорректор — тыква.

— Да, ведь она очень хорошо очищает кровь. Тыква уникальный овощ — в ней много витаминов и микроэлементов, она действует как сорбент. Именно сейчас время вводить ее в меню, чтобы поддержать иммунокомпетентные системы и адаптироваться к холодам без болезней. Очевидно, недаром когда-то во время сватанья парубку, который не нравился, вручали тыкву — сваты думали, что это оскорбление, а в действительности — пожелание, чтобы он оставался здоровым.

Ольга СКРИПНИК, Зеркало недели

zn.ua