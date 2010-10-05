В Венгрии произошел взрыв резервуара с ядовитыми отходами

Два человека погибли и более 60 получили ранения в понедельник на западе Венгрии в результате взрыва на плотине резервуара с ядовитыми отходами алюминиевого производства, которые частично затопили несколько населенных пунктов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

Взрыв на плотине резервуара с так называемым "красным шламом" произошел на крупном предприятии по производству алюминия Ajkai Timfoldgyar Zrt в 160 километрах западнее Будапешта.

В населенном пункте Колонтар медики оказали помощь 62 пострадавшим, девять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным главы местных спасателей Дьердя БАКОША, после взрыва из резервуара вылилось 600-700 тысяч кубических метров токсичных отходов.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.