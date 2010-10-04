Сериал "Доктор Хаус" опасен для здоровья

Американские ученые заявили, что телесериалы о работе врачей, такие как Доктор Хаус и Анатомия страсти, могут негативно отражаться на здоровье зрителей.

В исследовании указывается, что подобные сериалы, посвященные преимущественно редким и необычным заболеваниям, заставляют зрителей более внимательно относиться к собственному здоровью и повышают страх заболеть тяжелой редкой болезнью. Подобные ипохондрические мысли ухудшают качество жизни, не давая человеку получать удовлетворение от нее.

К такому выводу исследователи пришли после того, как опросили 274 студентов Колледжа связи при Алабамском университете на предмет увлечения медицинскими сериалами и чувства удовлетворения от жизни, сообщает Lenta.ru.

Как пояснила руководитель исследования профессор Иньцзяо Е, подобная закономерность была выявлена у молодых здоровых людей в возрасте от 18 до 31 года. Поэтому негативное влияние медицинских сериалов на качество жизни населения в целом может оказаться значительно глубже, чем выявленное в результате опроса.

mignews.com.ua