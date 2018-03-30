Антинобелевская премия в области здравоохранения

В Гарвардском университете прошла 20-я по счету церемония вручения так называемых Антинобелевских премий (Ig Nobel Prize). Их вручают за исследования, которые "заставляют людей сначала посмеяться, а потом задуматься". Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на MSNBC.

Триумфатором этой церемонии стала слизистая плесень, так как она принесла премию своим исследователям уже во второй раз. Группа ученых из Японии использовала слизевик для того, чтобы спроектировать наилучший вариант транспортного сообщения. Они разложили кусочки пищи так, чтобы их расположение соответствовало положению железнодорожных узлов в Токио; в центр поместили грибок, и спустя 26 часов "точки на карте" были соединены весьма эффективным способом.

Антинобелевскую премию мира вручили за научное доказательство того, что произнесение бранных выражений облегчает боль. Профессор из университета британского города Киль установил это, когда попал молотком себе по руке. Затем он заметил, что его жена пользовалась этим же ухищрением при родах. Для экспериментального подтверждения этого факта испытуемых просили держать руку в ледяной воде так долго, как они могут. Те из них, кто ругался вслух, держались дольше.

Премию в области инженерии вручили за доработку способа забора китовых соплей с помощью радиоуправляемой модели вертолета. Физики получили антинобелевку за доказательство того, что зимой на льдистых дорожках меньше падают те, кто надевает носки на ботинки. За заслуги в области медицины наградили ученых, установивших, что симптомы астмы могут быть сняты поездкой на американских горках.

Научное доказательство того, что микробы больше любят бородатых ученых, отметили премией в области здравоохранения. Химиков наградили за опровержение мифа о том, что нефть и вода не смешиваются (одним из лауреатов стала компания BP). Премию по биологии вручили за документированное описание орального секса у летучих мышей - крыланов. Китайские ученые задались вопросом, имеет ли это занятие значение с эволюционной точки зрения, или же оно мышам просто нравится.

В области менеджмента антинобелевский приз присудили за доказательство того, что более эффективно повышать по службе не тех сотрудников, которые лучше других работают, а делать это наугад. Премию в области экономики присудили руководителям Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch и Magnetar за "открытие и разработку новых способов инвестиций, которые обеспечивают максимальную прибыль и минимизируют финансовые риски для мировой экономики или, точнее, для них самих".

Антинобелевские торжества, по обычаю проходящие накануне нобелевской недели, сопровождались традиционным запусканием бумажных самолетиков в лауреатов. Кроме того, для прерывания слишком долгих речей победителей на сцену приглашалась восьмилетняя девочка, которая кричала: "Хватит уже! Мне скучно!". Призы в виде чашек Петри вручали обладатели настоящих Нобелевских премий, которые также согласились сами стать призом - в конкурсе "Выиграй свидание с нобелевским лауреатом".