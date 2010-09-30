Какие овощи защищают от диабета?

Мало кого удивит очередной призыв специалистов потреблять как можно больше овощей. Согласно результатам нового исследования, для профилактики диабета второго типа необходимо есть зеленые крупнолистные овощи. Богатый капустой, шпинатом и брокколи рацион питания снижает риск развития заболевания. Обычно потребление овощей и фруктов связывают со снижением риска развития рака и болезней сердечно–сосудистой системы, однако было неизвестно, как эти питательные продукты влияют на склонность к диабету. В ходе исследования ученые проанализировали шесть работ с участием 220 000 человек. В результате анализа они заключили, что потребление 1,15 порций (122 грамма) зеленый крупнолистных овощей в день снижает шансы развития диабета на 14%, в сравнении с потреблением половины порции в день. В целом, потребление овощей и фруктов практически не оказывает никакого влияния на заболевание

Ученые пока не могут объяснить обнаруженную связь, однако считают, что существует ряд возможных механизмов, с помощью которых можно объяснить, почему крупнолистные зеленые овощи полезны при профилактике диабета. Одним из важных выводов работы стало то, что положительное влияние на здоровье оказывают пищевые продукты, а не их отдельные компоненты, такие как антиоксиданты, считают ученые.

Для справки, от недостатка овощей и фруктов ежегодно умирает 2,6 миллионов человек.

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