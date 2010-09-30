Родительская забота в детстве определяет работу мозга

Канадские ученые пришли к выводу, что степень родительской заботы в раннем детстсве напрямую связана с работой генов, определяющих качество взаимодействия нервных клеток головного мозга ребенка.

По словам ученых, это открытие позволит предопределить развитие умственных или психических расстройств.

"Нам уже было известно, что степень родительской заботы может предопределить стрессовый отклик отпрыска, однако теперь ученым впервые удалось показать, что то, как родители ухаживают за своим потомком в раннем детстве, определяет работу генов, отвечающих за активность одного из ключевых нейромедиаторов, определяющего вероятность развития сильного умственного расстройства у людей", - сказал Джонатан Секл, независимый эксперт.

В ходе исследования, проведенного под руководством Те Юань Чжаня, возглавлявшего группу исследователей из университета Мак-Гилл в Канаде, была проведена серия экспериментов с участием специально выведенных крыс, часть из которых проявляли крайнюю заботу о своем потомстве, тогда как вторая половина ухаживала за отпрысками очень мало.

Чжан и его коллеги пытались выяснить, влияет ли такое различие в количестве внимания со стороны родителей на работу клеток головного моза, которая предопределяет умственное здоровье человека. Для этого ученые пытались отследить изменения, вызванные различием в количестве родительского внимания, в работе гена GAD1, отвечающего за синтез биологической молекулы GABA - важного компонента, определяющего степень взаимодействия нервных клеток. Изменения в работе GABA уже были связаны учеными со способностью человека контролировать свои эмоции, кроме того, недостаток этой молекулы наблюдается у пациентов, страдающих шизофренией.

Как выяснилось в ходе экспериментальной работы, участок ДНК, содержащий GAD1 у крыс, получавших мало заботы со стороны родителей в младенчестве, был нарушен, что приводило к пониженному количеству GABA в их нервных клетках мозга. У крыс, пользовавшихся крайне пристальным вниманием со стороны родителей, напротив, количество GABA было повышено.

"Наиболее важным является то, что влияние родительского внимания на работу гена GAD1, проявляющееся в течение короткого времени непосредственно после рождения потомства на свет, вызывает долговременные изменения в работе головного мозга, влияющие на качество жизни во взрослом возрасте", - сказал Чжан.

Подобное влияние родительской заботы на работу мозга и предрасположенность к развитию умственных расстройств может иметь место и у людей.

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