Курение провоцирует внематочную беременность

Химикат котинин, содержащийся в сигаретном дыме, «запускает» в женском организме цепную реакцию, которая может привести к внематочной беременности.

К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета (Великобритания).

Как известно, котинин - это побочный продукт усвоения никотина, который остается в крови до 48 часов и может быть использован как индикатор того, подвержен ли человек курению.

Как сообщает compulenta.ru, ученые провели исследование и установили, что котинин увеличивает уровень белка PROKR1 в маточных трубах. Этот белок не дает мышцам труб сокращаться, что повышает риск закрепления оплодотворенной яйцеклетки вне пределов полости матки. А поскольку вне матки нет нормальных условий для развития эмбриона, ворсины хориона внедряются в ткань органа и повреждают ее, вызывая кровотечение в брюшную полость.

У курящих женщин с внематочной беременностью концентрация PROKR1 в фаллопиевых трубах в два раза превышает ту, что регистрируется у некурящих ровесниц, ранее имевших здоровую беременность.

Каждая пятидесятая беременность в западных странах является внематочной, в Великобритании таких случаев ежегодно регистрируется более 300 тысяч. За редким исключением внематочная беременность нежизнеспособна, нередко опасна для здоровья матери из-за внутреннего кровотечения и без лечения может иметь смертельный исход. Если же женщину спасли, в будущем она может испытывать проблемы с фертильностью.

focus.ua