Осеннюю тоску прогонят сыр, поделки и обнимания

Вот и наступила осень со своими пасмурными деньками и на душе отчего-то стало тоскливо и грустно. Если вам эти ощущения знакомы, значит вы стали жертвой сезонной осенней депрессии. И это состояние не так безобидно, как может показаться: в осенний период распадается много пар и происходит львиная доля самоубийств. Психологи винят в этом процессы, происходящие в нашем организме — наше тело начинает перестраиваться на новый сезон. Световой день становится короче и нашему организму не хватает солнечного тепла. В ответ на это организм начинает усиленно синтезировать гормон меланин, который и провоцирует депрессивные состояния. Но все это теория и химия, а помочь организму справиться с депрессией может практикующий психолог. Поэтому мы попросили психологов и психотерапевтов поделиться с нашими читателями собственным опытом и рассказать о том, что они делают, когда на них обрушивается осенняя депрессия.

«ГРУЩУ И УБЛАЖАЮ СВОЕ ТЕЛО»

Наталья Галицына, перинатальный психолог центра «Мир гармонии»:

— Когда я чувствую, что депрессия подкралась ко мне вплотную, первым делом позволяю себе выплакаться хорошенько и основательно погрустить. Плач помогает справиться со стрессом, вызвавшим плохое настроение, а со слезами выводятся стрессовые гормоны и начинают выделяться эндорфины (гормоны счастья и радости). Кроме этого, плач — своеобразная «дыхательная гимнастика», которая позволяет снять напряжение. Грусть хороша тем, что помогает отпустить в прошлое то, что мешает жить и что мы усиленно прятали в себе. Поэтому серьезно попечалиться бывает очень полезно. По утрам я обязательно улыбаюсь своему отражению в зеркале, каким бы «ужасным» оно мне ни казалось. Минимум — 5 минут. Нашему организму все равно, что улыбка не искренняя: учеными доказано, что выражение лица человека прямо проецируется на его эмоции.

После этого ритуала я начинаю себя «ублажать» — доставлять себе удовольствие средствами, которые доступны сейчас. Это может быть вкусная еда, питье, самомассаж ног или ушей с приятным ароматическим маслом, танцы или любимый фильм. Затем я пробую себя развлечь каким-то новым и интересным делом: например, осваиваю азы икебаны, рисую мандалы или мастерю табуретки. Когда процесс закончен, себя надо похвалить и найти своему творению практическое применение. Мандалу я вешаю на стене и ежедневно медитирую, позволяя ей привлекать нужные энергии (которые я в нее вкладывала), икебану можно подарить маме, а на табурет встать и громко спеть любимый хит.

«СТАНОВЛЮСЬ МЮНХГАУЗЕНОМ И ШУРШУ ЛИСТЬЯМИ»

Виктория Большакова, практический психолог, гештальт-терапевт клиники «Неомед»:

— Мне помогает генеральная уборка в квартире под громкую и веселую музыку. Это позволяет упорядочить чувства и мысли, как и вещи вокруг меня. Также очень хорошо спасает от ненужных мыслей консервирование летнего урожая. Я стараюсь быть педантичной в вопросах питания: «война войной (т. е. депрессия депрессией), а обед — по расписанию». Однако больше слежу за качеством пищи, включаю в рацион побольше фруктов веселых цветов (оранжевого, желтого, зеленого) и регулярно пью соки фреш. Когда я чувствую себя «самой несчастной», стараюсь переключить внимание на другого человека (члена семьи или друга), которому в этот момент требуется помощь и общение. Обязательно гуляю перед сном.

Кстати, если у вас есть собака, выгуливайте ее самостоятельно, не перепоручая близким. Пошуршите со своим любимцем листвой, побросайте ему палку, слушая радостный лай. Собаки — хорошее лекарство от депрессии. А еще в моменты депрессии я всегда становлюсь бароном Мюнхгаузеном. Помните: «Каждое утро в 10.00 разгон облаков»? Выдумайте себе ритуал, который вы будете проделывать каждое утро, чтобы поднять себе настроение: корчите в зеркало рожицы, громко пойте или готовьте праздничный завтрак из овсянки и фруктов. А главное, помните, что все равно скоро наступит весна, даже если вы против.

«УСТРАИВАЮ ДЕНЬ МОЛЧАНИЯ»

Татьяна Дугельная, психолог-психотерапевт, основатель Центра психологии семьи «Лелека»:

— Если я чувствую, что на меня накатила депрессия, я позволяю себе «День молчания». Говорю всем: «Так, у меня депрессия», закрываюсь у себя в комнате, одеваюсь во все красное, укрываюсь красным одеялом, беру ровно две пачки «Птичьего молока» — ни больше ни меньше — и целый день нахожусь в горизонтальном положении. При этом никакого телевизора, книг, телефона. Максимум приятная музыка. Никакой информации, потому что именно она давит на нас. А слово «депрессия» переводится как «выход из-под пресса». Так что в «День молчания» освободите себя из-под информационного пресса.

ТОП-10 ПРОДУКТОВ-АНТИДЕПРЕССАНТОВ

1. ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД. В зернах какао содержится фенилэтиламин, который «заставляет» организм вырабатывать гормон счастья эндорфин. Кроме того, шоколад — лидер по содержанию теобромина, который также является антидепрессантом. А еще в кокаобобах есть магний, который укрепляет нервную систему.

2. БАНАНЫ. Лидеры по содержанию алкалоида хармана, который вызывает восторг и эйфорию. Кроме этого, в них много витамина В6, он успокаивает нервную систему.

3 СЫР. Аминокислоты фенилэтиламин, тирамин и триктамин регулируют синтез эндорфинов. Особенно богат ими рокфор.

4. ЛОСОСЬ. Он богат омега-3-жирными кислотами, которые избавят вас от депрессии, подавляя производство адреналина и кортизола, гормонов стресса и тревоги.

5. МИНДАЛЬ. Кладезь магния и витамина В2, которые провоцируют выработку серотонина. Значит, о депрессиях и плохом настрое можно забыть.

6. МОРСКАЯ КАПУСТА. Помимо йода она богата пантотеновой кислотой, которая отвечает за нормальную работу надпочечников, вырабатывающих адреналин. Больше капусты —меньше стресса.

7. ОВСЯНКА. Это источник тиамина и магния, значит ее любителям не страшны перепады настроения и депрессия.

8. ПЕРЕЦ ЧИЛИ. Эта «острость» содержит капсацин — вещество, которое повышает тонус организма и помогает бороться со стрессами.

9. СЕМЕЧКИ. Источник фолиевой кислоты, которая поддерживает в норме нервную систему. Да и сам процесс щелканья семечек перед телевизором — хороший метод релаксации.

10. МЯСО. Индейка — источник пантотеновой кислоты, которая участвует в выработке антистрессовых гормонов. В это мясо также входит аминокислота фенилаланин. Это вещество преобразуется в гормон допамин, который поднимает настроение и предотвращает развитие депрессии. Баранина и крольчатина насыщены калием и магнием, которые благотворно влияют на нервную систему.

Татьяна Приходько

segodnya.ua