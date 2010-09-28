В Нью-Йорке установили "часы материнской смертности"

В центральной части Нью-Йорке на Таймс-сквер правозащитная организация Amnesty International установила табло, на котором идут так называемые "часы материнской смертности".

Как сообщает источник, каждые 90 секунд часы сообщают, что в мире при родах умерла еще одна женщина. Данная акция призвана привлечь внимание к материнской смертности и проблемам здравоохранения в беднейших странах мира.

Ранее сообщалось, что в 2007 году США пережили рекордный всплеск рождаемости: в стране родилось больше детей, чем когда-либо в американской истории. По информации Национального центра медицинской статистики, в 2007 году в США родились более 4,3 миллиона детей. Этот показатель превышает уровень, достигнутый на пике бэби-бума в 1957 году.

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