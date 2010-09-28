Какие комнатные растения могут навредить

В период цветения некоторых комнатных растений: гиацинтов, вербены, герани, левкоев, нарциссов, лилий и некоторых других цветов выделяется такое обилие пахучих эфирных масел, что они могут вызвать головные боли, рвоту. Букеты из этих цветов лучше делать небольшие, а на ночь вовсе выносить их из комнаты.

Помещение, где находятся душистые цветы, следует чаще проветривать.

Будьте осторожны с олеандром - сок его листьев, стеблей и даже цветков ядовит. Поэтому надо внимательно следить, чтобы он не попал в глаза, на слизистую оболочку рта и на руки, особенно если на коже есть царапины и ссадины. После ухода за ним следует тщательно вымыть руки с мылом.

Цветы и листья примулы могут вызвать крапивницу и экзему на коже человека, склонного к аллергическим реакциям, если он прикасается руками к растению. А иногда аллергию вызывает даже запах цветущей примулы. Таким людям разводить ее дома не рекомендуется. После ухода за примулой также следует вымыть руки с мылом.

От колючек кактусов на коже нередко появляются болезненные раздражения и даже длительные нарывы. Поэтому, ухаживая за кактусами, лучше надевать кожаные перчатки.

Если у вас маленькие дети, не держите в доме олеандры, примулы, кактусы, эйфорбии.

Однако вред от комнатных растений - довольно редкое явление. В подавляющем же большинстве комнатные растения для человека полезны.

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