Плавание лучше всего помогает сбросить лишний вес

Плавание считается 1-м из наиболее продуктивных и нормальных способов сбросить лишний вес.

Вам вовсе не обязательно мучить организм голодовками, диетами, и прочими способами. Вполне достаточно просто записаться в бассейн, и посещать его не реже 2-3 раз в неделю.

Вы, наверное, замечали, что уже после нескольких дней, проведенных на море, Ваш вес уменьшился? И что после того, как поплескались, хочется есть?

Конечно, плавание существенно сжигает калории, но если затем хорошо наесться, то положительного результата не будет.

Почему плавание снижает вес?

В данном виде физической нагрузки работают все мышцы тела, в прочем, как и в почти всех прочих упражнениях. Однако в воде мы тратим больше энергии потому, что мы оказываем сопротивление воде, а её плотность как известно больше плотности воздуха. Помимо уменьшения веса, плавание оказывает большое влияние на формирование нормальной осанки, поддерживает и укрепляет сердечнососудистую систему, легкие.

Плавание - прекрасный водный массаж, в процессе которого жир сжигается равномерно по всему телу, и, теряя вес, кожа не обвисает, поскольку похудение происходит в одно и то же время с упражнениями.

Если Вы давным-давно не занимались плаванием, то не надо бросаться в бассейн и плавать до потери сознания.

бассейнОрганизм необходимо подготовить, поэтому за семь дней до посещения бассейна, начните легкие тренировки, для того, чтобы, немного размять мышцы. В свою очередь уже в раздевалке, перед тем как зайти в бассейн, надо размяться. 5-10 минутной разминки вполне достаточно. Проделайте ногами и руками махи, как будто Вы плывете. Сначала, плавайте в неторопливом темпе, постепенно ускоряя движения.

Для того чтобы добиться снижения веса, плавайте как минимум полчаса, процесс сжигания жиров происходит уже после 20-ти минут плавания. Оптимальное время плавания 30-60 минут. Проплыв сто метров, изменяйте стиль плавания, для того, чтобы менять нагрузку на мышцы.

После бассейна не ешьте питательную и жирную пищу!

Для подавления голода, а он будет, съешьте овощной или фруктовый салатик.

newsland.ru