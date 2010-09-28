Витамин С отвечает за настроение

Канадские ученые обнаружили, что С быстро улучшает эмоциональное состояние пациентов. Самое удивительное, что используемый повсеместно "улучшитель настроения", витамин D, на настроение никак не влиеят.

В двойном слепом клиническом испытании пациенты, поступившие в госпиталь, получали витамин С или либо D в течение семи-десяти дней. У больных, которым назначили витамин C, наблюдалось быстрое статистически и клинически значимое улучшение настроения. В тоже время никаких значительных изменений в настроении у больных, получающих витамин D, ученые не обнаружили.

Более ранние исследования показали, что большинство экстренно госпитализированных пациентов имеют чрезвычайно низкий уровень витаминов С и D. Примерно один из пяти пациентов, обратившихся за неотложной помощью, имел уровень витамина С на грани заболевания цингой. Это весьма неожиданно, и в большинстве случаев врачи даже не задумывались о назначении витаминной терапии, поскольку не знали об этом явлении.

При этом серьезная нехватка витамина С и D у каждого пациента была связана с психологическими нарушениями. Оказалось, что введение витамина С значительно снижает риск серьезных психологических проблем, а отсутствие влияния на настроение при применении витамина D свидетельствует о том, что это истинный биологический эффект, а не действие плацебо.

Это вроде бы простое, но исключительно важное открытие поможет ответить на множество вопросов, касающихся состояния больного, а также дает простую возможность избежать многих неприятных последствий.

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