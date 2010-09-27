Российские аптеки заставят торговать наркотиками

В ближайшее время российские аптеки могут столкнуться с необходимостью в обязательном порядке оборудовать помещения для хранения наркотических препаратов. Как заявила исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина, соответствующее требование содержится в проекте постановления правительства "О внесении изменений в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности", опубликованном на сайте министерства.

В число лицензионных требований, перечисленных в документе, входит соблюдение аптечной организацией правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ. По мнению Неволиной, надзорные органы могут истолковать этот пункт как обязательный для всех аптечных учреждений, в том числе и для тех, которые ранее не получали лицензию на работу с такими лекарствами.

Между тем, по данным Аптечной гильдии, в настоящее время лицензией на реализацию наркотических и психотропных препаратов обладают около 15 процентов российских аптек. Остальные, в основном мелкие, аптеки считают торговлю этими видами лекарств невыгодной.

Одним из условий получения лицензии на работу с наркотическими препаратами является наличие в аптеке специально оборудованного помщения для их хранения. Это помещение должно быть укреплено стальными решетками с прутьями толщиной не менее 16 миллиметров, оборудовано сейфами, системой охранно-пожарной сигнализации, а также кнопками тревожной сигнализации.

По оценкам Неволиной, единовременные затраты на такое оснащение составят около 500 тысяч рублей плюс приблизительно 50 тысяч рублей ежемесячно на обслуживание сигнализации. Такие расходы будут многократно превышать прибыль от реализации этой группы препаратов в большинстве аптек.

Получить каких-либо официальных разъяснений этот счет в Минздравсоцразвития и Росздравнадзоре представителям отраслевых объединений не удалось.

medportal.ru