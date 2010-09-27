Как правильно выбрать способ очистки воды

Экологически чистая вода это залог нашего здоровья и красоты. Все мы знаем эту простую истину, однако все-таки, какой фильтр для воды лучше? Однозначно ответить на этот вопрос не сможет даже самый квалифицированный врач или ученный, поскольку подбор правильного химического состава питьевой воды зависит от региона проживания, экологических условий и конечно индивидуального состояния здоровья каждого. Если вы столкнулись с проблемой выбора и покупки фильтров для очистки воды, поищите информацию в интернете, посоветуйтесь с друзьями, и наконец, почитайте отзывы о фильтрах для очистки воды на тематических форумах. И все же существуют общие принципы и правила подбора фильтра для питьевой воды, но обо всем по порядку.

Существуют принципиально разные способы очистить воду в зависимости от объемов необходимой воды. Так при необходимости фильтрации небольшого количества воды для чая или приготовления супа можно использовать фильтр для воды кувшин. Принцип его действия довольно прост: вы наливаете определенное количество воды, чаще всего в пределах одного литра, которая пропускается через угольный фильтр. В нижнем контейнере кувшина отцеживается уже чистая вода. Однако, к существенным недостаткам такого фильтра для воды является сравнительно долгий процесс очистки, в том случае, если чайник нужно прокипятить срочно, придется сперва дождаться завершения процесса фильтрации, да и получить большой объем воды не получится, поскольку средняя емкость такого фильтра в среднем не превышает 2 литров.

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