На Тибете - случаи заболевания чумы

10:38, 27 сентября 2010
Зарубежные новости
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Один человек скончался

Легочная чума выявлена у пяти пациентов в Тибетском автономном районе КНР. Один заболевший умер.

Все пять случаев заболевания выявлены в деревне Латок округа Ньянгчи, сообщило Министерство здравоохранения КНР. Первый заболевший был зарегистрирован 23 сентября, он скончался от острой легочной инфекции. В настоящее время один из инфицированных находится в критическом состоянии, еще трое - в стабильном, говорится в сообщении министерства. В район вспышки заболевания направлены специалисты-эпидемиологи.

Легочная чума - одна из форм чумы, характеризующаяся высоким уровнем смертности. Болезнь сопровождается высокой температурой, головной болью и слабостью.

ami-tass.ru

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