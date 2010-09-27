На Тибете - случаи заболевания чумы
10:38, 27 сентября 2010Зарубежные новости
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Один человек скончался
Легочная чума выявлена у пяти пациентов в Тибетском автономном районе КНР. Один заболевший умер.
Все пять случаев заболевания выявлены в деревне Латок округа Ньянгчи, сообщило Министерство здравоохранения КНР. Первый заболевший был зарегистрирован 23 сентября, он скончался от острой легочной инфекции. В настоящее время один из инфицированных находится в критическом состоянии, еще трое - в стабильном, говорится в сообщении министерства. В район вспышки заболевания направлены специалисты-эпидемиологи.
Легочная чума - одна из форм чумы, характеризующаяся высоким уровнем смертности. Болезнь сопровождается высокой температурой, головной болью и слабостью.
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