Что лечит баклажан

Баклажан попал к нам в середине XVII века и тут же обзавелся целым списком имен. Как только не называли причудливый фиолетовый овощ — и демьяником, и пакистаном, и, конечно же, синеньким. Впрочем, фиолетовый вовсе не является единственным баклажановым оттенком, ведь баклажаны в зависимости от сорта бывают и желтыми, и красными, и белыми. Но расцветка имеет скорее чисто эстетическое значение, ведь независимо от цвета баклажаны остаются вкусными и полезными и занимают достойное место на наших столах. Витамины — на стол!

Главное достоинство баклажана — способность выводить из организма излишки вредного холестерина, именно поэтому диетологи советуют включать в рацион этот овощ людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям. Баклажаны богаты и минеральными веществами, прежде всего калием, который нормализует сердечную деятельность. Кроме того, фиолетовые плоды содержат много железа и меди, а значит, благотворно влияют на состав крови и улучшают цвет лица.

А вот обилием витаминов баклажаны похвастаться не могут. В них присутствует и аскорбиновая кислота, и витамины группы В, и каротин, но, увы, в небольшом количестве. Зато баклажаны — настоящая находка для тех, кто хочет похудеть. Обилие клетчатки плюс низкая калорийность делают баклажаны замечательным дополнением к любой диете. Желающим похудеть стоит учесть только одно — баклажаны с удовольствием впитывают жир, в котором жарятся, и, конечно же, после этого перестают быть диетическими. Но это вовсе не значит, что жареные баклажаны под запретом у худеющих: баклажаны будут вбирать в себя меньше масла, если нарезанные кружочки опустить на 10 минут в холодную воду.

Сок баклажана обладает высокими бактерицидными свойствами, поэтому он своего рода «природный антибиотик», который помогает организму справиться с различными инфекциями. Благодаря этому свойству плоды баклажана издавна использовали, чтобы ускорить заживление ран. Впрочем, это далеко не единственное применение баклажана в качестве лекарства.

Для лечения гипертонии порошок из предварительно высушенной кожуры баклажанов, размолотой в кофемолке, принимают по 1 чайной ложке перед едой.

Для профилактики заболеваний печени и почек рекомендуют ежедневно съедать хотя бы одну столовую ложку тушеных баклажанов.

Укрепить зубы и десны поможет такой рецепт: 1 столовую ложку кожуры баклажанов подсушите в духовке, измельчите в кофемолке, залейте стаканом кипятка и дайте настояться. После этого добавьте 1 чайную ложку соли и полоскайте рот этой смесью.

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