Великобритания дает 500 млн на борьбу с малярией в Африке

Великобритания приняла решение увеличить размеры своих ассигнований на борьбу с малярией в африканских странах со 150 до 500 млн фунтов стерлингов. Об этом заявил в среду на встрече с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном заместитель премьер-министра Соединенного Королевства, лидер британских либерал-демократов Ник Клегг. Эта встреча состоялась в нью-йоркской штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Малярия известна в качестве болезни, которая представляет одну из самых больших угроз для жизни детей на нашей планете. "В Африке от этой болезни, причем легко предотвратимой болезни, каждые 45 секунд умирает ребенок", - с печалью сообщил Клегг.

Он заметил, что правительство Великобритании сочло необходимым существенно увеличить размеры своих отчислений в фонд борьбы с этой болезнью ради достижения главной цели - добиться сокращения вдвое числа летальных исходов в результате заболевания малярией в 10 странах Черного континента.

ami-tass.ru