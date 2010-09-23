Чем полезна кремниевая вода?
12:07, 23 сентября 2010Зарубежные новости
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Несколько кусочков заменят фильтр
Как приготовить
Несколько небольших кусочков кремния могут легко заменить любой домашний фильтр. Положите их на дно стеклянной банки, залейте обычной водой и настаивайте 2-3 дня. Камешек величиной в один кубический сантиметр может очистить 1 литр воды. Камешки можно использовать долго, достаточно только каждый раз перед применением промывать их проточной водой.
Целебные свойства
Кремень уничтожает все болезнетворные бактерии. Активированная таким способом вода улучшает самочувствие и состояние желудочно-кишечного тракта, нормализует обмен веществ, повышает сопротивляемость организма, помогает при кровоточивости десен.
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