Сушка рук увеличивает количество микробов

Исследователи из университета Брэдфорда пришли к выводу, что в ряде случаев сушка рук после мытья увеличивает количество микробов на коже. Выяснилось, что если человек во время сушки электрическим прибором трет руки друг о друга, то количество бактерий на руках увеличивается.

Ученые попросили 14 добровольцев вымыть и высушить руки разными способами: с использованием бумажных полотенец и сушилкой для рук. В процессе сушки участники исследования иногда терли руки одну о другую.

После мытья и отдельно после сушки добровольцы приложили руки к поверхности чашек Петри, чтобы затем изучить состав оставшейся микрофлоры. Выяснилось, что, если человек во время сушки электрическим прибором не потирает руки, количество бактерий уменьшается в среднем на 37% по сравнению с мокрыми руками.

Стоит провести одной ладонью по другой, и количество микроорганизмов на поверхности кожи тут же возрастает на 18%. "Большое количество бактерий выносится на поверхность из пор кожи", - пояснила руководитель исследования Анна Снеллинг.

Самым гигиеничным способом сушки оказалось использование бумажных полотенец. Оно уменьшило количество микроорганизмов вдвое. В этом случае бактерии просто-напросто счищаются с поверхности.

Membrana.ru