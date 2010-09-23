«Постельная» гимнастика - результат уже через неделю

Каждый раз после пробуждения вы чувствуете себя не отдохнувшим? А потом на протяжении дня вас мучает усталость и сонливость? В этом случае вам поможет специальная гимнастика, которую следует проводить каждое утро, еще лежа в постели. Через неделю вы заметите результаты и почувствуете себя молодыми и полными сил.

Первое упражнение помогает предотвратить раннее появление морщин, улучшить зрение и движение крови в височной области, укрепить зубы.

Итак, находясь в постели, сладко потянитесь и расслабьтесь. Затем свои ладони прижмите к ушам, большие пальцы рук при этом должны располагаться за ушными раковинами. Теперь начните двигать руками, совершая легкие поглаживающие движения, начиная сверху и до низа лица. Таких движений вы должны сделать не меньше тридцати.

Второе упражнение помогает справляться с головными болями и головокружениями. Вам следует положить ладонь правой руки на лоб, так чтобы мизинец находился прямо над бровью. Поверх правой ладони располагают левую, и начинают двигать ими вместе по лбу с права налево.

Третье упражнение способствует избавлению от излишков жира, устраняет застои желчи и крови, помогает излечить многие заболевания желудка, кишечника и печени, а также активизирует движение лимфы.

В положении лежа на спине начинайте активно втягивать живот, стараясь максимально как бы «притянуть» его к позвоночнику. Данное движение следует повторить двадцать раз. Вы усилите эффект от упражнения, если будете повторять его еще и в течение дня.

Четвертое упражнение помогает успокоить нервную систему, служит профилактикой многих заболеваний глаз, а также способствует улучшению зрения.

Вам необходимо согнуть большие пальцы рук и начать массировать легкими движениями глазные яблоки. Упражнение повторять пятнадцать раз.

Пятое упражнение также как и третье помогает избавляться от жировых отложений, но кроме этого во время выполнения происходит массаж внутренних органов и желез внутренней секреции.

Упражнение выполняется лежа на спине. Резким движением притяните согнутую в колене ногу к груди, при этом стараясь каждый раз дотронуться до ягодицы пяткой. После ногу также резко следует выпрямить и опустить на поверхность кровати. Необходимо сделать пятнадцать повторов.

Шестое упражнение способствует улучшению циркуляции крови, мышцы живота приобретают силу, улучшается перистальтика кишечника. Также упражнение готовит организм к принятию пищи, улучшает процессы ее впитывания.

На голый живот положите правую ладонь, а поверх нее – левую. Теперь начинайте совершать круговые движения по животу строго по часовой стрелке. Старайтесь делать это упражнение так, чтобы во время него живот «ходил» вверх-вниз. www.gen.su