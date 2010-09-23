Паутина – биоматериал будущего

Хирурги-трансплантологи давно мечтают о сверхпрочном материале, который не отторгался бы организмом. Российские ученые уверенны, что такой материал был давным-давно создан природой, а потому ведут эксперименты с биоматериалом, идентичным по своему составу с… паутиной.

Этот материал обладает всеми нужными свойствами, он прочный, эластичный и легкий, кроме того нетоксичен для клеток человека. Ученые говорят, что если бы пауки могли плести паутину толщиной с карандаш, то такой сеткой можно было бы остановить ракету!

Чтобы создать чудо-материал, ученые составили компьютерную модель последовательности гена, а после синтезировали этот фрагмент химическим путем. Когда ген был помещен в геном дрожжей, и дрожжи начали продуцировать белок.

Белок, получаемый таким образом, это уже паутина, но перед использованием ей нужно придать форму. Для того, чтобы это сделать, вещество шприцем выдавливают во флакон с этиловым спиртом. Под давлением в спирте белок приобретает форму нити.

Японские ученые с помощью такой паутины уже научились лечить поврежденные сосуды. Интересно то, что процесс деградации этой паутины совместим с нарастанием новой ткани.

Осталось только построить завод, на котором можно будет производить достаточное для работы количество вещества. А пока искусственной паутины хватает только на лабораторные эксперименты.

likar.info