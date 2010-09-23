Разрешат ли кушать генно-модифицированную семгу?

Управлению по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration) потребуются дополнительные исследования для того, чтобы признать генетически модифицированную семгу пригодной к употреблению в пищу. Таковы предварительные результаты совещания экспертов FDA по вопросу о возможном одобрении нового продукта.

Ранее представители FDA заявляли о том, что не видят существенных поводов сомневаться в безопасности генетически модифицированной рыбы для здоровья потребителей. Однако на совещании, стартовавшем в понедельник, один из консультативных комитетов надзорного органа заявил о необходимости более тщательного изучения вопроса об аллергических реакциях, которые может спровоцировать новый продукт.

Семга под названием AquAdvantage, выведенная массачусетской компанией AquaBounty Technologies, может стать первым генно-модифицированным животным, разрешенным к промышленному разведению для употребления в пищу.

AquAdvantage представляет собой атлантическую семгу, в геном которой встроены дополнительные гены, регулирующие рост рыбы. В результате AquAdvantage набирает вес вдвое быстрее обычной семги. По мнению разработчиков, генно-модифицированная семга не представляет угрозы для окружающей среды, поскольку в промышленных масштабах планируется разводить только стерилизованных самок AquAdvantage.

AquaBounty Technologies добивается рассмотрения о вопроса признании генно-модифицированной семги полноценным продуктом питания на протяжении десятилетия. Экспериментальное разведение AquAdvantage в лабораториях компании-разработчика началось около 13 лет назад. Консультации в FDA, в которых примут участие экологи и защитники прав потребителей, завершатся в среду.

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