Перцовая настойка - самое лучшее средство для роста волос

Для густоты волос далеко не всегда надо использовать дорогие средства или ходить в салоны на «суперпроцедуры». «Бабушкиных рецептов» еще никто не отменял. Одним из самых важных компонентов таких рецептов является перцовая настойка. Для роста волос она является, пожалуй, самым лучшим средством.

Эффект перцовой настойки основан на простом механизме: спирт, разогревая кожу, распаривает ее. За счет стимуляции притока крови волосяные луковицы получают больше питательных веществ, как бы «оживают», обретают «второе дыхание». Волосы начинают интенсивно расти, приобретают блеск и силу.

Перцовую настойку (или настойку красного стручкового перца) можно купить в аптеке или сделать самой. Берем 5-6 острых красных перцев, режем, добавляем в бутылку с водкой и выдерживаем неделю. Все готово.

Существует много рецептов на основе настойки стручкового перца. Можно просто смешивать ее с репейным маслом и наносить на кожу головы пару раз в неделю.

Есть еще один отличный питательный рецепт. Взять по одной столовой ложке: перцовой настойки, коньяка, масла (растительного, лучше репейного), лимона, меда, добавить желток и хорошо перемешать. Смешиваются эти компоненты не очень хорошо, поэтому нужно терпение. Потом делаем маску на кожу и на волосы, накрываем полиэтиленом, заворачиваем голову в полотенце и ходим полчаса. Потом смываем шампунем и… радуемся эффекту.

Ингредиенты из этого рецепта можно варьировать. Некоторые добавляют к нему еще и порошок горчицы, и кефир… На волосы чего только не наносят! Но, как говорится, лишь бы был эффект.

Не забывайте, что перцовая настойка для роста волос – средство очень хорошее, но жгучее. Внимательно следите за тем, чтобы во время нанесения и применения маски смесь случайно не попала в глаза. Поэтому тщательно мойте руки. Если вы решили просто втирать перцовую настойку в кожу головы, то лучше немного развести ее водой. Следите за ощущениями: если жжет не очень сильно, то для хорошего эффекта можно не разводить настойку вовсе.

Маски и втирания можно делать пару раз в неделю в течение месяца, но можно и дольше. Лишь бы был эффект!

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